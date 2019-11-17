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أخبار العالم

واقع صناعة الإعلام يتصدر أجندة فعاليات منتدى الإعلام السعودى الأول

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:30 م
منتدى الإعلام السعودي
منتدى الإعلام السعودي
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مـــيـــــس رضــــــــــــا
يجمع منتدى الإعلام السعودي في الرياض مطلع ديسمبر المقبل أكثر من 1000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة واقع الصناعة الإعلامية ومستقبلها، وتأثيرها على المجتمعات.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن برنامج المنتدى حافل بالجلسات وورش العمل المتنوعة والتي تشمل مختلف مجالات الصناعة الإعلامية، ويشارك فيها الخبراء والمختصين والمهتمين وطلاب وطالبات كليات وأقسام الإعلام.

وأضافت أن المنتدى سيستعرض تجارب إعلامية عالمية من الغرب والشرق الأقصى، وقوة الصورة في التعريف بالمملكة العربية السعودية، وكذلك احتياجات الجيل الجديد من الإعلاميين.

وأشارت اللجنة إلى أن المنتدى يفتح الباب لالتقاء نخبة من رواد ورموز الإعلام الدولي تحت سقف واحد، وبناء شبكة علاقات، وتعزيز الانفتاح على العالم.

وبيّنت أن المنتدى يعد أيضًا فرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في صناعة الإعلام، وفتح المجال للإعلاميين المحليين والأجانب لبناء شبكة علاقات وتعزيز الانفتاح على العالم.
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