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أخبار العالم

فرنسا.. الكشف عن مخطط داعش لتفجير برج إيفل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:35 م
الكشف عن مخطط داعش
الكشف عن مخطط داعش لتفجير برج ايفل
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رحيم يسري
دائما ما تستشعر أوروبا الخطر خوفا من هجمات إرهابية، وذلك بعد سلسلة هجمات ضربت تلك البلاك خاصة فرنسا منذ ظهور تنظيم داعش الإرهابي، وفي مفاجأة جديدة، كشفت تقارير فرنسية عن تخطيط التنظيم الإرهابي لتفجير برج إيفل.

تقول صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن قصة حب سارا.ز، وتوماس.س وهما فرنسيان تزوجا عن طريق موقع للمواعدة في 2017، تحولت إلى مخطط إرهابي مثير.

وفقا لتقرير الصحيفة فإن المحققين أحبطوا خطة هؤلاء الشباب الداعشيين الذين لم يتجاوزا 20 عاما، حيث كان يخطط الزوج لتفجير نفسه داخل برج إيفل، بينما كانت تخطط الزوجة سارة للسفر إلى بلد مسلم باعتبارها "أرملة شهيد".

وعثر المحققون بحوزتهم وقت اعتقالهم في 2017 على مواد متفجرة ومادة كيميائية خطرة في شقة توماس، وتقول الصحيفة إنه تمت إحالتهم مؤخرا للمحاكمة بتهمة التآمر وتصنيع المتفجرات لتنفيذ هجوم إرهابي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته أعلنوا عن رغبتهم في محاكمة مواطنيهم من مقاتلي داعش في العراق، بهدف محاكمتهم في المنطقة التي ارتكبوا فيها جرائم.

من جانبها تدعو الإدارة الأمريكية كافة الدول المعنيّة إلى استعادة آلاف الجهاديّين المعتقلين في سجون يُديرها الأكراد في شمال شرق سوريا، في وقت تبدأ فيه تركيا ترحيل سجناء داعش المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية.
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