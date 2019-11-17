شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر إقامته ببرلين

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر إقامته فى برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مبادرة قمة العشرين وإفريقيا، تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف دعم التنمية في البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.



وأوضح أن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد أن الرئيس سيلتقى كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.

