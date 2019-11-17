ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر إقامته ببرلين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:35 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
آيات أحمد
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر إقامته فى برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مبادرة قمة العشرين وإفريقيا، تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف دعم التنمية في البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضح أن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن الرئيس سيلتقى كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر بألمانيا: العلاقات المصرية الألمانية أكثر من ممتازة

الرئيس السيسي يصل برلين غدا للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

توجيهات الرئيس بضبط الأسعار ومكافحة الأمن الجنائي.. على رأس اهتمامات الصحف

السيسي يتوجه إلى برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

بسام راضي: الرئيس السيسي يتوجه لبرلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.. ويلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.. وكبار رجال الأعمال

رشا مجدى تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى برلين.. فيديو

ترشيحاتنا

ظهر بصحبة والدته.. ميدو يعلن انضمام نجم جديد لـ معسكر مصر المقاصة

منتخب الأرجنتين يغادر السعودية.. ميسي يزور تركي آل الشيخ بمنزله للمرة الثانية|شاهد

موقع إماراتي: صاعقة جوية تضرب طائرة مصرية.. ومصر للطيران تكشف أصل الحكاية

مرتضى منصور يعقد جلسة مع والد محمود البنا.. ويؤكد: سأفجر مفاجآت والحق لن يضيع .. شاهد

أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور

محاكمة راجح قاتل محمود البنا.. خطوات تصعيد جديدة لتشديد العقوبة على المتهمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 كوارث صحية بسبب إهمال غسل اليدين

صواعق البرق تضرب نافورة الملك فهد في جدة.. صور

موهبة غير عادية.. شاب مصري يرسم بالمسامير وتذاكر المترو