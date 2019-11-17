انتحال شخصين صفة مفتشين بالأمن الصناعي للنصب على أصحاب المصانع بالقطامية.. صور

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي شخصين انتحلا صفة مفتشين بإدارة الأمن الصناعي للنصب علي أصحاب المصانع بالقطامية، تمت عملية الضبط بناء علي توجيهات اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الذى قرر إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة القطامية من صاحب شركة بمنطقة الألف مصنع ـ دائرة القسم، قرر بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله حضر إليه شخصان ادعيا بأنهما مفتشان من إدارة الأمن الصناعي وأوهماه بانتهاء صلاحية طفايات الحريق بالمصنع وعرضا عليه شراء كمية من طفايات الحريق مقابل مبلغ مالي 170 ألف جنيه وأثناء فحصه لإحدي الطفايات اكتشف بأنها غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب مبيعات وسائق بشركة تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة خاصة بشركة وبحوزتهما عدد 46 اسطوانة إطفاء حريق غير مطابقة للمواصفات أثناء قيامهما بالنصب علي صاحب مصنع بمنطقة الألف مصنع ـ دائرة القسم.



واعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات حيازتهما عقب قيامهما بانتحال صفة مفتشين بإدارة الأمن الصناعي وإيهام المجني عليه بانتهاء صلاحية طفايات الحريق الخاصة بالمصنع محل عمله.



وأضافا خلال اعترافهما بشروعهما في النصب علي المجني عليه الثاني بذات الأسلوب، وقيامهما بإنفاق المبلغ المالي المستولي عليه من المجني عليه الأول علي متطلباتهما الشخصية.