رئيس زراعة البرلمان يطالب باستغلال دور الرئيس السيسى في توطيد العلاقات مع افريقيا

طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة استغلال الدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوطيد العلاقات مع الدول الافريقية من جديد، من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية.





وأوضح أن إنشاء عدد من المزارع المشتركة النموذجية، في افريقيا، والتي أعلنت عنها وزارة الزراعة، تعد البوابة الرسمية لتوطيد العلاقات مع افريقيا، ما يتطلب مضاعفة الرقم المخصص لموازنة تلك المزارع، وهو ٣٥ مليون جنيه سنويا، بأكثر من ذلك عشر مرات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات وتكاليف الإنتاج.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وبحضور النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، والمخصص لعرض وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة.





كما طالب، بألا يقتصر ذلك المشروع على عشر دول فقط، بل يصل الى كل دول افريقيا، وخاصة الدول التي تحتاج الى دعم وينقصها التطور التكنولوجى الذى تقدمت فيه مصر بخطوات، مشيرا الى ان مصر أصبحت تشارك في معارض دولية، وتناقس دول كبيرة في انتاج محاصيل كثيرة مثل الموالح، والخضراوات والبطاطس.





وأشار الحصرى، إلى وجود نمو في صادرات مصر الزراعية، وهو ما يحفزنا لزيادة عدد هذه المزارع في الدول الافريقية، خاصة مع محدودية وقلة المياه، مضيفا، لابد من البحث عن حلول خارج الصندوق، في ظل ذلك، كما لابد ان يعرف المستثمرين، الفرص المتاحة، في الدول الافريقية.





وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، اعلن خلال كلمته بالاجتماع، عن خطة الوزارة للاستثمار في الدول الافريقية، مؤكدا أن هناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة ٣٥ مليون جنيه، سنويا، لانشاء عدد من المزارع المشتركة بعشر دول افريقية، بنظام حق الانتفاع.





وأضاف أبو ستيت، ان أغلب الدول الافريقية ترحب بوجود مستثمرين من مصر، وهو ما سيساعد على نجاح تلك المزارع، للقيام بدورها التنموى، وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة باقريقيا.





وشدد وزير الزراعة، على ضرورة تنفيذ لقاءات مشتركة بين مصر والدول الافريقية من خلال السفراء الافارقة في مصر والتنسيق من خلالهم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، لاستعراض خريطة الاستثمار.





وأوضح الوزير، ان الأرض في زامبيا، خصبة جدا، والمياه الجوفية بها متوفرة على بعد٢٥ متر فقط، وان قيمة حق الانتقاع للفدان بها ٨٠٠ دولار للفدان الواحد سنويا ويمكن إيجاد أسعار اقل في مناطق مختلفة.



