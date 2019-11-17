ننشر أسماء الضحايا والمصابين الـ 19 لحادث طريق البحر الأحمر بسوهاج

أسفر تصادم مروع علي طريق البحر الأحمر بسوهاج، أمس عن مصرع ٩ أشخاص كما أصيب ١٠ آخرون، وتبين أن ٨ ضحايا في الحادث يقيمون درنكة محافظة أسيوط، وطفلة تقيم سوهاج، و١٠ مصابين من محافظة سوهاج.



تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث وتم الدفع ب ١٠ سيارات إسعاف لمكان الحادث، وانتقلت قيادات مديرية أمن سوهاج، تبين من الفحص مصرع ٩ أشخاص وإصابة ١٠ آخرين، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات محافظة سوهاج، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخري بيجو ٧ راكب علي الطريق بين محافظتي سوهاج وأسيوط بسبب التخطي الخاطئ.



وأسفر الحادث عن مصرع كلا من جمال حسني ٥٢ عاما سائق، وحسن سيد حسن، ٣٤ عاما، عامل وعلي محمد كامل، ١٩ عاما طالب، محمد عبد المنعم محمد، ٢٤ عاما، عامل، مصطفي كمال الدين محمد، ٢٤ عاما، طالب، محسن عبد المنعم عبد الرازق، ٣٠ عاما عامل، مصطفي محمد دياب، ١٦ عاما عامل، علي سيد علي، ١٩ عاما، عامل، يقيمون درنكة أسيوط، واسيل عبدالعال مطاوع، ٥ سنوات، تقيم مركز دار السلام بسوهاج.



وأصيب في الحادث كل من سيد علي، ٢٤ عاما، سائق، ومختار صلاح، ٢٨ عاما سائق، رفاعي عادل، ٢١ عاما عامل، روفيدا عبد العال، ٦ سنوات، عبدالعال مطاوع عبد الحميد، ٣٣ عاما سائق، حمزة عبد العال، ٦ سنوات، ام هاشم محمد عبد الحميد، ٣٥ عاما ربة منزل، فارس عبد العليم، ١٩ عاما، عامل، اسلام محمد حلمي، ٢٤ عاما، سائق، كرم أحمد عبداللاه، ٢٣ عاما عامل يقيمون دائرة مركز دار السلام، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة.



تحرر محضر بالواقعة برقم ٤٥٠٥اداري مركز أخميم، وتم رفع أثار الحادث، وكلفت وحدة المباحث بالتحري في الواقعة.

