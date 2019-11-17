البيئة: استعراض يومي لمؤشرات ملوثات الجو في مصر.. وحماية الهواء من التلوث أحد أهم خطوط العمل الرئيسية للوزارة

موقع البيئة الرسمي يستعرض يوميا مؤشرات ملوثات العوامل الجوية

نوعية الهواء قضية رئيسية في قانون البيئة

اللون الأخضر يعني وجود تهوية جيدة والأصفر يعني تركيز الملوثات

النوبات المصاحبة للرياح الشمالية:



النوبات المصاحبة للرياح الجنوبية:

أسباب نوبات تلوث الهواء بالقاهرة

العوامل الجوية

نوعية الهواء

تستعرض وزارة البيئة على موقعها الرسمى مؤشرات تشتت وتراكم ملوثات العوامل الجوية وتختلف قيمة معامل التهوية باختلاف فترات اليوم فى كل من القاهرة والدلتا وشمال مصر وقنا وسيناء والصعيد.تمثل نوعية الهواء إحدى القضايا الرئيسية في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتظهر مؤشرات الارقام المرتفعة باللون الأخضر مما يعنى وجود تهوية جيدة تساعد على تشتت الملوثات والمؤشرات المتوسطة تكون باللون الأصفر: مما يعنى التهوية جزئية تساعد على تشتيت جزئي للملوثات والمؤشرات المنخفضة تكون باللون الأحمر مما يعنى أن التهوية سيئة وتساعد على تركيز الملوثات.يستقر الجو عندما تكون توزيعات درجة الحرارة مع الارتفاع تقاوم أي حركة تصاعدية للهواء ويتميز هذا الجو بخلوه من تيارات الهواء الصاعدة أو الهابطة وعندما يكون الهواء رطبا فإن الاستقرار يساعد على تكوين الضباب عند سطح الأرض، أما إذا كان الهواء جافا فإن الهواء المستقر يساعد على تركيز الرمال والدخان والأتربة في الطبقة القريبة من سطح الأرض ومن ذلك يتضح أن الهواء المستقر يعمل على تدهور الرؤية الأفقية بالقرب من سطح الأرض.الجو غير المستقر يتكون عندما تكون توزيعات درجة الحرارة مع الارتفاع تساعد أي حركة تصاعدية للهواء ويتميز هذا الجو بوجود تيارات هوائية صاعدة وأخرى هابطة مما يسبب حدوث مطبات هوائية للطائرات وعندما يكون الهواء رطبا فإن عدم الاستقرار يساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والعواصف الرعدية ولكن إذا كان الهواء جافا فإن التيارات الهوائية تسبب حدوث مطبات هوائية كما أنها تساعد على إثارة الرمال والأتربة حسب طبيعة الأرض.فترة زيادة التركيزات (الفترة الحرجة): هى الفترة التى تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.فى حالة الانقلاب الحرارى تزداد درجة الحرارة نسبيا كلما ارتفعنا فوق مستوى سطح البحر .الانعكاس الحرارى هو حدوث حالة غير عادية لدرجة الحرارة فى الطبقات السطحية من الغلاف الجوى على عكس الوضع الطبيعى فمن المعروف أن درجة حرارة الغلاف الجوى فى ظل الظروف العادية تقل كلما ارتفعنا إلى أعلى، بينما فى حالة الانقلاب الحرارى تزداد درجة الحرارة نسبيا كلما ارتفعنا فوق مستوى سطح البحر خلال جزء معين من الغلاف الجوى حيث تكون درجة الحرارة الطبقات السفلية من الطبقة الهوائية السطحية أقل حرارة نسبيا (أبرد نسبيا) من الطبقات العلوية التى تليها ومن ثم تتوقف حركة الهواء الصاعد فى هذه المنطقة نتيجة لعجز الهواء السفلى البارد نسبيا عن الصعود وتكون المحصلة الطبيعية لهذا الوضع غير العادى أن الملوثات الهوائية تأخذ فى التجميع والتراكم فى هذه الطبقة السفلية مما يتيح لإرتفاع تركيز هذه الملوثات عن الحد المقبول أو المسموح به.أسباب النوبات الحادة لتلوث الهواء معروفة ولكن تختلف أهمية هذه الأسباب تبعا للموقع المعرض للتلوث والوقت الذي تحدث فيه هذه النوبات ولهذا يعد التنبؤ بهذه النوبات تحديا كبيرا خاصة عند حدوث تغيرات غير متوقعة في الأحوال الجوية أو مصادر التلوث وتختلف أنواع نوبات تلوث الهواء فهي نوبات تحدث في شهري أكتوبر ونوفمبر عندما تكون الرياح شمالية في الغالب بالاضافة الى ان العوامل الجوية والطبوغرافية ومصادر التلوث عوامل أساسية لجميع أنواع نوبات التلوث.وتحدث غالبا في شهرى أكتوبر ونوفمبر وبالإضافة إلى مصادر التلوث بالقاهرة تأتي الرياح الشمالية (الشمالية الغربية والشمالية والشمالية الشرقية) وهي الرياح الغالبة على مدار السنة – بالملوثات من شمال القاهرة ويتضمن ذلك الدخان الصادر عن حرق المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة حيث تتحد هذه الملوثات مع التلوث الموجود بالمدينة.وغالبا ما تحدث هذه النوبات في الشتاء وبداية الربيع عندما تتحول الرياح وتأتي من الاتجاهات الجنوبية. وتحمل هذه الرياح الملوثات الصادرة عن مصانع الأسمنت والطوب والمصانع الأخرى بحلوان والتبين مما يزيد من التلوث الموجود بالفعل في القاهرة.يمكن أن تؤدي الرياح الهادئة وتغير درجات الحرارة إلى نوبات حادة من التلوث تسببها الملوثات الموجودة بالفعل داخل القاهرة مثل عادم المركبات والتلوث الصادر عن المصانع وحرق المخلفات الصلبة داخل القاهرة ولا تتضمن هذه النوبات مصادر التلوث الإضافية القادمة من خارج القاهرة مثل تلك التي تحملها الرياح الشمالية أو الجنوبية.يعتبر ضعف الرياح ووجود حالة من الاستقرار الجوي أهم العوامل التي تتعرض لها القاهرة في توقيتات معينة من السنة حيث تساعد على تركيز الملوثات وتتسبب في بقائها قريبة من الأرض خلال فترات معينة من السنة.تمثل حماية الهواء من التلوث أحد خطوط العمل الرئيسية للوزارة وجهازها التنفيذي والتي يعكسها الالتزام طويل الأمد بهذه القضية كما عبرت عنه خطة العمل الخمسية. ويأتي هذا تمشيًا مع الجهود المستمرة في تطبيق التشريعات البيئية القائمة حيث أن نوعية الهواء تمثل أحد القضايا الرئيسية في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.