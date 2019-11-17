الثقافة وبناء الشخصية المصرية.. ندوة بقاعة مؤتمرات بنوعية طنطا.. صور

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم، الاحد، ندوة بعنوان "دور الثقافة والعلوم الإنسانية في بناء الشخصية المصرية" بالتعاون مع الإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع.



حاضر في الندوة الدكتور عوني قنديل أستاذ الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ورئيس اتحاد الإعلامين الأفارقة، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور حسان رشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور إبراهيم أبو زهرة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وضاحي هجرس مدير مجمع إعلام طنطا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلبة والطالبات.



وأكد الدكتور حمدي شعبان، أن الشخصية المصرية تتحلي بقيم الولاء والانتماء للوطن، والمعرفة والثقافة، لافتًا إليى ضرورة استهجان المصريين للسلوكيات غير السليمة ومواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانبه أكد الدكتور إبراهيم أبو زهرة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مفهوم الثقافة هو معرفة شيء عن كل شيء بالإضافة إلى معرفة كل شيء من شيء واحد، مشيرا الى أن العلوم الإنسانية تشكل حائط صد منيع لمواجهة الأفكار الإرهابية التي تهدد المجتمع كالتاريخ والاجتماع وعلم النفس والدين وغيرها.



وأوضح الدكتور عوني قنديل، أن بث الشائعات والأكاذيب يهدف إلى هدم المؤسسات داخل الدول، ولا بد من التأكد من صحة وموثوقية المعلومات المتبادلة عبر منصات وسائل الإعلام المتعددة، موكدًا ضرورة إعادة النظر في قصور الثقافة ودورها في المجتمع وتعميق الانتماء للوطن.