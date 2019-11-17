ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الثقافة وبناء الشخصية المصرية.. ندوة بقاعة مؤتمرات بنوعية طنطا.. صور

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:59 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم، الاحد، ندوة بعنوان "دور الثقافة والعلوم الإنسانية في بناء الشخصية المصرية" بالتعاون مع الإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع.

حاضر في الندوة الدكتور عوني قنديل أستاذ الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ورئيس اتحاد الإعلامين الأفارقة، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور حسان رشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور إبراهيم أبو زهرة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وضاحي هجرس مدير مجمع إعلام طنطا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلبة والطالبات.

وأكد الدكتور حمدي شعبان، أن الشخصية المصرية تتحلي بقيم الولاء والانتماء للوطن، والمعرفة والثقافة، لافتًا إليى ضرورة استهجان المصريين للسلوكيات غير السليمة ومواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم أبو زهرة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مفهوم الثقافة هو معرفة شيء عن كل شيء بالإضافة إلى معرفة كل شيء من شيء واحد، مشيرا الى أن العلوم الإنسانية تشكل حائط صد منيع لمواجهة الأفكار الإرهابية التي تهدد المجتمع كالتاريخ والاجتماع وعلم النفس والدين وغيرها.

وأوضح الدكتور عوني قنديل، أن بث الشائعات والأكاذيب يهدف إلى هدم المؤسسات داخل الدول، ولا بد من التأكد من صحة وموثوقية المعلومات المتبادلة عبر منصات وسائل الإعلام المتعددة، موكدًا ضرورة إعادة النظر في قصور الثقافة ودورها في المجتمع وتعميق الانتماء للوطن.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حافظ أبوسعدة: تعديل قانون الجمعيات الأهلية يلبي تطلعات المجتمع المدني

دور الإعلام فى مواجهة الشائعات.. ندوة بجامعة الفيوم

ترشيحاتنا

دفاع محمود البنا: محامو المتهمين يخلقون التناقضات.. وفيديو الواقعة حاسم للقضية

اعتنقت الإسلام وكرمها السادات .. 9 معلومات عن نجوى سالم فى ذكرى ميلادها

بـ فستان أسود.. ميس حمدان بإطلالة خريفية وسط الأشجار

بعد ضبطهما فى غرفة النوم.. الحبس عام لشاب وسيدة بتهمة ممارسة الرذيلة بالقصير

طريقة عمل صينية المدلعة مع الشيف توتا مراد.. فيديو

أديت صلاتي ونسيت ركعة.. ماذا أفعل؟ علي جمعة يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكرار نفس الستايل.. أنغام بإطلالات متشابهة من المصمم زياد نكد

بـ 9 ملايين لايك.. بيونسيه تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

الهلال السعودي يطير إلى طوكيو