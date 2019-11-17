البنود والمصاريف المطلوبة لشراء سيارة كهربائية من الخارج

يهتم محبو السيارات في مصر بمتابعة أخبار الأسعار والشروط والمصروفات المتعلقة باستيراد سيارة كهربائية من الخارج، ويستعرض صدي البلد، المصروفات والبنود المطلوبة لاستيراد سيارة جولف الكهربائية e-golf موديل 2017 .
مصروفات في أمريكا:
*سعر السيارة يبدأ من 16000$
*ضريبة مزاد 275$ أو 2% من قيمة السيارة المشتراة
*نقل داخل أمريكا يبدأ من 200$ إلى 900$ حسب مكان السيارة
*أتعاب رخصة المزاد 250$
*شحن 1200$
مصروفات في مصر:
* ضريبة القيمة المضافة 14% من سعر بيع السيارة مخصوم منها 20% نسبة استعمال وتكون كالآتي:-
الفئة SEL البريميوم من 83 ألف جنيه إلى 88 ألف جنيه طبقا لكماليات السيارة
الفئة SE من 68 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه طبقا للكماليات بالسيارة
* رسوم تفريغ لشركة النقل أو الشحن :
1000 جنيه لو المركب الناقل RORO
5000 جنيه لو قادمة في حاوية
* رسوم الأرضيات:
يتم دفع 1500 جنيه على نزول السيارة و50 على كل يوم إضافي "لو العربيه تم الافراج عنها يوم وصولها يتم سداد 1550 جنيها أرضيات لو يومين 1600 جنيه وهكذا.
* أتعاب تخليص جمركي:
1800 جنيه
* نقل داخلي من الميناء حتى القاهرة:
2200 جنيه
طفاية ومثلث وحقيبة إسعاف: في حدود 375 جنيها
ضريبة في حدود 275 جنيها تقريبا
استيراد سيارة كهربائية
تنقسم المصروفات لجزئين الأول في أمريكا والآخر داخل مصر
مصروفات في أمريكا:
*سعر السيارة يبدأ من 16000$
*ضريبة مزاد 275$ أو 2% من قيمة السيارة المشتراة
*نقل داخل أمريكا يبدأ من 200$ إلى 900$ حسب مكان السيارة
*أتعاب رخصة المزاد 250$
*شحن 1200$
مصروفات في مصر:
* ضريبة القيمة المضافة 14% من سعر بيع السيارة مخصوم منها 20% نسبة استعمال وتكون كالآتي:-
الفئة SEL البريميوم من 83 ألف جنيه إلى 88 ألف جنيه طبقا لكماليات السيارة
الفئة SE من 68 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه طبقا للكماليات بالسيارة
* رسوم تفريغ لشركة النقل أو الشحن :
1000 جنيه لو المركب الناقل RORO
5000 جنيه لو قادمة في حاوية
* رسوم الأرضيات:
يتم دفع 1500 جنيه على نزول السيارة و50 على كل يوم إضافي "لو العربيه تم الافراج عنها يوم وصولها يتم سداد 1550 جنيها أرضيات لو يومين 1600 جنيه وهكذا.
* أتعاب تخليص جمركي:
2000 جنيه فقط دون أي مشتملات أخرى
* تركيب جهاز GBS:
1800 جنيه
* نقل داخلي من الميناء حتى القاهرة:
2200 جنيه
* الترخيص:ورق الترخيص: 250 جنيها
طفاية ومثلث وحقيبة إسعاف: في حدود 375 جنيها
ضريبة في حدود 275 جنيها تقريبا