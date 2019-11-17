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سيارات

البنود والمصاريف المطلوبة لشراء سيارة كهربائية من الخارج

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:46 م
Volkswagen-E-Golf
Volkswagen-E-Golf
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اشرف عطية
يهتم محبو السيارات في مصر بمتابعة أخبار الأسعار والشروط والمصروفات المتعلقة باستيراد سيارة كهربائية من الخارج، ويستعرض صدي البلد، المصروفات والبنود المطلوبة لاستيراد سيارة جولف الكهربائية e-golf موديل 2017 .

استيراد سيارة كهربائية

تنقسم المصروفات لجزئين الأول في أمريكا والآخر داخل مصر

مصروفات في أمريكا:

*سعر السيارة يبدأ من 16000$

*ضريبة مزاد 275$ أو 2% من قيمة السيارة المشتراة

*نقل داخل أمريكا يبدأ من 200$ إلى 900$ حسب مكان السيارة

*أتعاب رخصة المزاد 250$

*شحن 1200$

مصروفات في مصر:

* ضريبة القيمة المضافة 14% من سعر بيع السيارة مخصوم منها 20% نسبة استعمال وتكون كالآتي:-

الفئة SEL البريميوم من 83 ألف جنيه إلى 88 ألف جنيه طبقا لكماليات السيارة
الفئة SE من 68 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه طبقا للكماليات بالسيارة

* رسوم تفريغ لشركة النقل أو الشحن :
1000 جنيه لو المركب الناقل RORO
5000 جنيه لو قادمة في حاوية

* رسوم الأرضيات:
يتم دفع 1500 جنيه على نزول السيارة و50 على كل يوم إضافي "لو العربيه تم الافراج عنها يوم وصولها يتم سداد 1550 جنيها أرضيات لو يومين 1600 جنيه وهكذا.

* أتعاب تخليص جمركي:
2000 جنيه فقط دون أي مشتملات أخرى

* تركيب جهاز GBS:
1800 جنيه

* نقل داخلي من الميناء حتى القاهرة:
2200 جنيه

* الترخيص:
ورق الترخيص: 250 جنيها
طفاية ومثلث وحقيبة إسعاف: في حدود 375 جنيها
ضريبة في حدود 275 جنيها تقريبا
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