البنود والمصاريف المطلوبة لشراء سيارة كهربائية من الخارج





استيراد سيارة كهربائية







2000 جنيه فقط دون أي مشتملات أخرى





* الترخيص:

يهتم محبو السيارات في مصر بمتابعة أخبار الأسعار والشروط والمصروفات المتعلقة باستيراد سيارة كهربائية من الخارج، ويستعرض صدي البلد، المصروفات والبنود المطلوبة لاستيراد سيارة جولف الكهربائية e-golf موديل 2017 .تنقسم المصروفات لجزئين الأول في أمريكا والآخر داخل مصرمصروفات في أمريكا:*سعر السيارة يبدأ من 16000$*ضريبة مزاد 275$ أو 2% من قيمة السيارة المشتراة*نقل داخل أمريكا يبدأ من 200$ إلى 900$ حسب مكان السيارة*أتعاب رخصة المزاد 250$*شحن 1200$مصروفات في مصر:* ضريبة القيمة المضافة 14% من سعر بيع السيارة مخصوم منها 20% نسبة استعمال وتكون كالآتي:-الفئة SEL البريميوم من 83 ألف جنيه إلى 88 ألف جنيه طبقا لكماليات السيارةالفئة SE من 68 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه طبقا للكماليات بالسيارة* رسوم تفريغ لشركة النقل أو الشحن :1000 جنيه لو المركب الناقل RORO5000 جنيه لو قادمة في حاوية* رسوم الأرضيات:يتم دفع 1500 جنيه على نزول السيارة و50 على كل يوم إضافي "لو العربيه تم الافراج عنها يوم وصولها يتم سداد 1550 جنيها أرضيات لو يومين 1600 جنيه وهكذا.* أتعاب تخليص جمركي:* تركيب جهاز GBS:1800 جنيه* نقل داخلي من الميناء حتى القاهرة:2200 جنيهورق الترخيص: 250 جنيهاطفاية ومثلث وحقيبة إسعاف: في حدود 375 جنيهاضريبة في حدود 275 جنيها تقريبا