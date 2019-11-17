محامو البنا يتقدمون بطعن في قانون الطفل وينهون مرافعتهم أمام المحكمة

أنهي فريق الدفاع عن قضية الشاب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية مرافعته في قضية مقتل محمود البنا علي يد المتهم محمد راجح وثلاثة من رفاقه بعد اعتراضه لهم ومنعهم من التعدي علي فتاة.



وقدم المحامين طعنا امام المحكمة علي المادة 111 من قانون الطفل في نهاية مرافعتهم



ويقوم الان محاموا الجناة بالمرافعة أمام هيئة المحكمة في وجود المتهمين.



يذكر ان الجلسة بدأت وسط إجراءات أمنية مشددة وتم دخول المتهمين للقاعة وسط حراسة مشددة.