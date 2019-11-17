الأطواف الأمنية بطريق الإسماعيلية تضبط شخصين بحوزتهما استروكس وسلاح ناري

تمكنت الخدمات والأقوال الأمنية المعينة بطريق الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة السلام ثاني من ضبط طالب وسائق حال استقلالهما سيارة ميكروباص أجرة / قليوبية.



وبتفتيشها عثر بحوزتهما علي كمية من الاستروكس المخدر وزنت 250 جراما وبندقية خرطوش عيار 12 مم أمريكي الصنع، وعدد 6 طلقات ومبلغ مالي 3330 جنيها وعدد 2 هاتف محمول.



واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.