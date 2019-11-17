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حوادث

الأطواف الأمنية بطريق الإسماعيلية تضبط شخصين بحوزتهما استروكس وسلاح ناري

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:47 م
الاطواف الامنية
الاطواف الامنية
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كتب محمد صبري
تمكنت الخدمات والأقوال الأمنية المعينة بطريق الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة السلام ثاني من ضبط طالب وسائق حال استقلالهما سيارة ميكروباص أجرة / قليوبية.

وبتفتيشها عثر بحوزتهما علي كمية من الاستروكس المخدر وزنت 250 جراما وبندقية خرطوش عيار 12 مم أمريكي الصنع، وعدد 6 طلقات ومبلغ مالي 3330 جنيها وعدد 2 هاتف محمول.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.
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