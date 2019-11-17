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حوادث

إنقاذ طفلة عقب احتجازها داخل إحدى غرف مسكنها بالقاهرة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:50 م
إنقاذ طفلة
إنقاذ طفلة
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كتب محمد صبري
نجحت فرق الانقاذ بالحماية المدنية، فى إنقاذ طفلة عقب إحتجازها داخل إحدى غرف مسكنها بالقاهرة .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بإحتجاز طفله داخل غُرفتها بعقار بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ويتعذر خروجها لصغر سنها.

على الفور وجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، حيث تبين أن الطفلة مُحتجزة داخل غرفتها بمنزلها ، وتمكنت القوات من فتح باب الغرفة بإستخدام معدات الإنقاذ وتم إستخراج (الطفلة ، 4سنوات ) من الداخل ، وهى بحالة صحية جيدة دون إصابات .

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان أهل الطفلة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.
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