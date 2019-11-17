بعد ضبطهما فى غرفة النوم.. الحبس عام لشاب وسيدة بتهمة ممارسة الرذيلة بالقصير

قضت محكمة جنح مستأنف سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، حبس شاب وسيدة لمدة عام بتهمة ممارسة الرذيلة بعدما ضبطهما الزوج داخل شقة الزوجية بمدينة القصير.



كانت مباحث قسم شرطة القصير ألقت القبض على (أحمد.ع)، شاب في العشرينيات من العمر وامرأة متزوجة أثناء ممارستهما الرذيلة بشقة الزوجية بإحدى مناطق مدينة القصير بالبحرالأحمر.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، التي أحالتهما للمحاكمة العاجلة وقررت محكمة الجنح حبسهما لمدة عامين وتم استئناف الحكم حيث قررت محكمة جنح مستأنف تعديل للحكم المستأنف بالحبس سنة.