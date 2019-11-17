ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد ضبطهما فى غرفة النوم.. الحبس عام لشاب وسيدة بتهمة ممارسة الرذيلة بالقصير

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:47 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
إبراهيم جادالله
قضت محكمة جنح مستأنف سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، حبس شاب وسيدة لمدة عام بتهمة ممارسة الرذيلة بعدما ضبطهما الزوج داخل شقة الزوجية بمدينة القصير.

كانت مباحث قسم شرطة القصير ألقت القبض على (أحمد.ع)، شاب في العشرينيات من العمر وامرأة متزوجة أثناء ممارستهما الرذيلة بشقة الزوجية بإحدى مناطق مدينة القصير بالبحرالأحمر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، التي أحالتهما للمحاكمة العاجلة وقررت محكمة الجنح حبسهما لمدة عامين وتم استئناف الحكم حيث قررت محكمة جنح مستأنف تعديل للحكم المستأنف بالحبس سنة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متي يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبيا ومتى يجوز بتوكيل؟

ترشيحاتنا

مرتضى منصور فى محكمة شبين الكوم للدفاع عن الشهيد محمود البنا.. صور

عاش 105 سنوات.. سر العمر الطويل لأشهر أطباء اليابان

بـ فستان أسود.. ميس حمدان بإطلالة خريفية وسط الأشجار

أحب الكلام إلى الله .. 9 أذكار تغفر الذنوب وتدخلك الجنة

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة نجم الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكرار نفس الستايل.. أنغام بإطلالات متشابهة من المصمم زياد نكد

بـ 9 ملايين لايك.. بيونسيه تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

الهلال السعودي يطير إلى طوكيو