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توك شو

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل قرب إحدى الجامعات.. شاهد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:47 م
مظاهرات هونج كونج
مظاهرات هونج كونج
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز بثأ مباشرأ لإطلاق شرطة هونج كونج الغاز المسيل قرب إحدى الجامعات .

يذكر أن الشرطة الصينية، قد ألقت القبض على أكثر من 3500 شخص منذ أن بدأت الاحتجاجات في يونيو الماضي بسبب قانون مقترح يسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيا إلى الصين لمواجهة المحاكمات بها.

ويحتج المتظاهرون في الشوارع على ما يعتبرونه تدخلا صينيا في حريات هونج كونج بما في ذلك نظامها القانوني وسياساتها، لكن الصين تنفي هذا الاتهام.
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