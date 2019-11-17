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حوادث

قبل الإبلاغ عن السرقة.. ضبط 3 لصوص وراء السطو على متجر بالمعصرة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:54 م
٣ لصوص
٣ لصوص
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كتب محمد صبري
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة خلال تفقدهم الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل، من ضبط ٣ عاطلين حال استقلالهم "توك توك" وبحوزتهم 2 سلاح ابيض "مطواه، كتر" وأجنة حديدية و٥٣ باكت قهوة و١٠ باكت معسل و٢ كرتونة كافي ميكس و٦٣ علبة تونة و٣ كراتين بلوبيف و٤ كراتين مناديل.

وبمناقشة مستقلي التوك توك عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل أحد المتاجر بمنطقة طرة الأسمنت دائرة قسم المعادى بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وتوصلت القوة الأمنية للمجني عليه ومقيم شارع سعد قطب ـ دائرة قسم شرطة المعادي، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهم العاطلين بالسرقة، وأقر بعدم تحريره محضر بواقعة السرقة من قبل، وجار تحرير المحضر اللازم.
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