لهذه الأسباب.. أنتِ أكثر عرضة لخطر الولادة المبكرة

الولادة المبكرة مشكلة قد تقع فيها الكثير من السيدات لأسباب عديدة، فى اليوم العالمى للتوعية بخطورة الولادة المبكرة إليك أبرز أسباب الإصابة بها.



وفقا لموقع هيلث تزيد مخاطر الإصابة بالولادة مبكرًا بسبب داء السكري أو مرض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم وحدوث انقباضات شديدة في الرحم مما يؤدي إلى الولادة بشكل مفاجئ أو قبل الأسبوع الـ37.



وتعد أبرز أسباب الولادة المبكرة ضعف عنق الرحم أو الإصابة بالتصاقات أو الأورام الحميدة، أو وجود أمراض مختلفة تؤدي لتجلط الدم في شرايين الرحم والمشيمة مما يضعف الحمل بالإضافة إلى وجود خلل فى المناعة يهاجم خلايا المناعة في جسم الأم للجنين.



أو إنفجار كيس الحمل وكلها أعراض تستلزم اللجوء إلى الولادة فورا حتى لا تؤدى إلى موت الجنين.