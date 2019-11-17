الرئيس السيسي يلتقي غدا في برلين نظيره الألماني ورئيس البرلمان

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الاثنين بزيارة لمقر البرلمان الألماني "البوندستاج" حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفغانغ شويبله وعدد من النواب الألمان.



ثم يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويشارك بعدها الرئيس السيسي في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.



كما يشارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذى يقيمه الرئيس الألماني مساء غد لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ويشارك السيسي بعد غد الثلاثاء في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

