ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس السيسي يلتقي غدا في برلين نظيره الألماني ورئيس البرلمان

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:11 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
أ ش أ
يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الاثنين بزيارة لمقر البرلمان الألماني "البوندستاج" حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفغانغ شويبله وعدد من النواب الألمان.

ثم يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويشارك بعدها الرئيس السيسي في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

كما يشارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذى يقيمه الرئيس الألماني مساء غد لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ويشارك السيسي بعد غد الثلاثاء في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ينظرون إليه كـ رئيس محتمل .. أوروبا تحتفي بعمدة إسطنبول وزوجته

الرئيس السيسي يصل برلين غدا للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

السيسي يتوجه إلى برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

بسام راضي: الرئيس السيسي يتوجه لبرلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.. ويلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.. وكبار رجال الأعمال

رشا مجدى تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى برلين.. فيديو

سفير مصر بألمانيا يؤكد أهمية زيارة السيسي لبرلين على المستويين الأفريقي والثنائي

ترشيحاتنا

تعليق مثير من نجيب ساويرس على قضية محمود البنا

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر إقامته ببرلين

لحظة وصول مرتضى منصور للمرافعة في قضية محمود البنا.. فيديو

احذروا الملح واكثروا من الشاي.. 5 تصريحات لـ جمال شعبان تثير الجدل

22 ديسمبر | النطق بالحكم في قضية مقتل محمود البنا

لازم تعرف حدودها.. ردود صادمة من المصريين حول زلات لسان شيرين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض دبي للطيران.. صفقات اليوم الأول.. بوينج وآيرباص تتنافسان

اليانسون والأناناس.. 7 مشروبات تسبب الإجهاض وفقد الجنين

اوكسيديه لامع ومكياج صاخب.. روجينا تتألق فى إطلالة محتشمة.. شاهد