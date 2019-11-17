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مرأة

شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:13 م
زوجة ماجد المصرى
زوجة ماجد المصرى
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رنا عصمت
حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصرى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بـ stories جديدة لها خلال ظهورها فى إحدى المناسبات.

وتألقت زوجة ماجد المصرى، في الصور بإطلالة استعرضت فيها أنوثتها من خلال ارتدائها جيب قصير باللون الأسود ونسقت معها قميص ابيض وكاردنج أسود طويل يتسم بحزام على الخصر، واستكملت إطلالتها بحذاء أبيض ذات الكعب العالى "بوت".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصرى على ترك شعرها الاسود الطويل منسدلًا، ووضع بعض اللمسات من المكياج التى زادت منجمال ملامحها.
شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة
شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة
شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة
شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة
شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة
شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة
شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة
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