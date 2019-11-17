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رياضة

حارس جنوب أفريقيا يتحدث عن مواجهة مصر فى المربع الذهبى بـ أمم إفريقيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:05 م
دارين جونسون
دارين جونسون
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القسم الرياضي
تحدث دارين جونسون حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا تحت 23 سنة، عن مواجهة منتخب مصر المرتقبة، والتي ستقام في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والمقامة في القاهرة.

وقال الحارس، إن الفوز على مصر أمر ضروري للغاية، مؤكدا أن السبب في ذلك هو أن الفوز في تلك المباراة سيضمن لهم مكانًا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو العام المقبل، وكذلك الوصول للنهائي وفرصة تحقيق اللقب.

وتطرق للحديث عن عدم استقباله أي أهداف في البطولة حتى الآن قائلا: "من الرائع أن أكون حارس المرمى الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف خلال مباريات البطولة، ولم يكن ذلك ممكنا إلا في وجود دعم كامل من زملائي في الدفاع والهجوم".
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