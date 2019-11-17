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أخبار البلد

افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
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عمرو سيد
افتتح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، اليوم، معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان «خديوي القناة»، بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، وذلك بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على افتتاح قناة السويس.

وقال مؤمن عثمان، إن هذا المعرض يخلد ذكرى افتتاح قناة السويس من خلال عرض مجموعة من القطع الأثرية التي توثق هذا الحدث الهام.

من جانبه أوضح ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة تخص الوالي محمد سعيد الذي يمثل بادرة بداية المشروع، والخديوي إسماعيل الذي تم افتتاح القناة في عهده.

وأشار إلى أنه من أبرز القطع المعروضة مجموعة من العملات التي تمثل ذكرى افتتاح القناة، ومجموعة من الفناجين التي تحمل اسم وصورة الخديوي إسماعيل، ولوحة زيتية نادرة له مع ولي عهده الأمير محمد توفيق واقفين أمام تمثال نصفي لمؤسس الدولة العلوية محمد علي الكبير، ولوحة زيتية تعد من أندر وأبرز اللوحات التي تصور مشهد من مشاهد افتتاح القناة بريشة الفنان «ادوارد ريو» الفنان الذي أحضره الخديوي اسماعيل خصيصًا من فرنسا لرسم مظاهر الافتتاح والاحتفال .
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
افتتاح معرض عن قناة السويس بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل
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