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منوعات

الجميلة هاجر تسرق قلب محمد.. وصدى البلد يهنئ العروسين.. صور

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:22 م
همحمد وهاجر - العروسين
همحمد وهاجر - العروسين
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محمد عبدالله
فى حفل عائلي بهيج، احتفل رجل الأعمال أحمد بدير كشك بالمحلة الكبرى بزفاف نجله محمد أحمد كشك، مدير شركات والده بالاستثمار العقارى، إلى هاجر محمد، خريجة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، وسط حضور الأهل والأصدقاء في أجواء تملؤها البهجة والسعادة.

كما حرص المدعوون على التقاط الصور التذكارية مع العروسين وتقديم التهاني والأمنيات بمستقبل سعيد.

ويتقدَّم موقع «صدى البلد» بأجمل التهاني القلبية إلى العروسين بمناسبة الخطوبة السعيدة، متمنيًا لهما دوام الود والمحبة وأن يجمع الله بينهما في خير.
الجميلة هاجر تسرق قلب محمد.. وصدى البلد يهنئ العروسين.. صور
الجميلة هاجر تسرق قلب محمد.. وصدى البلد يهنئ العروسين.. صور
الجميلة هاجر تسرق قلب محمد.. وصدى البلد يهنئ العروسين.. صور
الجميلة هاجر تسرق قلب محمد.. وصدى البلد يهنئ العروسين.. صور
الجميلة هاجر تسرق قلب محمد.. وصدى البلد يهنئ العروسين.. صور
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