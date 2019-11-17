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أخبار البلد

افتتاح كاتدرائيتي الملاك ميخائيل والقديس مارجرجس في إيبارشية سمالوط

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
افتتح نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صباح اليوم، الاحد، في القداس الإلهى كاتدرائية مارجرجس بمنطقة سمالوط البلد بعد تجديدها على مساحة ١٧٠٠ متر.

كما افتتح مطران سمالوط، أيضا مبني الخدمات وبه كنيستين ومسرح وفصول تربية كنسية.

كما صلى نيافته الأسبوع الماضي أول قداس إلهي في كاتدرائية الملاك ميخائيل بقرية العمودين وهى ايضا علي مساحة ١٧٠٠ متر وبها مبنى خدمات مثل المشار إليه من قبل وسط فرحة كبيرة من الشعب.
افتتاح كاتدرائيتي الملاك ميخائيل والقديس مارجرجس في إيبارشية سمالوط
افتتاح كاتدرائيتي الملاك ميخائيل والقديس مارجرجس في إيبارشية سمالوط
افتتاح كاتدرائيتي الملاك ميخائيل والقديس مارجرجس في إيبارشية سمالوط
افتتاح كاتدرائيتي الملاك ميخائيل والقديس مارجرجس في إيبارشية سمالوط
افتتاح كاتدرائيتي الملاك ميخائيل والقديس مارجرجس في إيبارشية سمالوط
افتتاح كاتدرائيتي الملاك ميخائيل والقديس مارجرجس في إيبارشية سمالوط
افتتاح كاتدرائيتي الملاك ميخائيل والقديس مارجرجس في إيبارشية سمالوط
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