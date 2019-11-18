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برلمان

محلية البرلمان تستكمل مناقشة طلبات إحاطة بشأن الصرف الصحي ورصف الطرق.. اليوم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن لجنة الإدارة المحلية ستستكمل اليوم الأثنين اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وأكد النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة ستناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر أعمال الصرف الصحى ورصف الطرق وإنشاء المدارس فى عدد من المحافظات.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن اللجنة بعد مناقشتها لطلبات الإحاطة تقوم بمواجهتها بالمسئولين سواء فى وزارة لكى نضع حلول لهذه المشاكل فى المحافظات.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.
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