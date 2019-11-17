ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر.. السوشيال ميديا تسبب كوارث صحية على الطلاب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:02 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
تعد وسائل التواصل الاجتماعي هى محط اهتمام الكثير من المراهقين والطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة، ولكنها يمكن أن تصل إلى مرحلة الإدمان وعدم القدرة على الاستغناء عن الهواتف المحمولة، ومن أهم الآثار السلبية التى نشرها موقع "raisesmarktid" هى:

- قضاء الطلاب أكثر من 3 ساعات يوميًا على الإنترنت يؤثر على صحة نموهم العقلى والعاطفى والاجتماعى، ويمكن أن تجعلهم بائسين فى حياتهم.

- أظهر استطلاع أن قضاء الطلاب لوقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعى يمكن أن يصيبهم بالاكتئاب، والإدمان، والإجهاد على مدار اليوم.

- تؤثر وسائل التواصل الاجتماعى على الفتيات بوجه الأخص لأنها تعمل على مقارنة القتيات بما يرونه على الأنستجرام مما يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب.

- قد تعمل وسائل التواصل الاجتماعى على تأثير تطوير الحياة الاجتماعية، والمهارات ، وفهم مشاعر الآخرين بشكل واضح دون الإساءة لهم مما يرونه على الإنترنت. 

- تؤدى وسائل التواصل الاجتماعي إلى مشاركة عاطفية مما يؤدى إلى تعرض بعض الفتيات للخطر، بسبب ما يمرون به فى مرحلة المراهقة واضطراب المشاعر. 

- تؤدى وسائل التواصل الاجتماعى إلى تقليل فترة النوم، وارتفاع مستويات القلق، وقد تكون هذه مشكلة نظرًا لأن المراهقين يدمنون هذه المواقع ولا يستطيعون السيطرة على أنفسهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيسبوك يدمر الصحة الجسدية والعاطفية.. تفاصيل مثيرة

طلب إحاطة للحكومة بشأن انعدام النظافة وسوء الخدمات بمدينة الطلبة في الزقازيق

خادمة بنجلاديشية تروي معاناتها في دولة عربية

لو بـ تشترى أون لاين فأنت مريض نفسي .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

عزرائيل ليس ملك الموت .. خالد الجندي: الناس اخترعت أسماء للملائكة على مزاجها

لعنة الرباط الصليبي .. ضربتان موجعتان للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

كل شخص يرتكب أخطاء في الحياة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد

أثناء التجديدات.. وفاة 4 أشخاص في انهيار جزء من برج كهرباء بأوسيم .. صور

بعد التعادل أمام كينيا.. تعديلات حسام البدري على تشكيل منتخب مصر

مكنش فيه تيار.. التفاصيل الكاملة لحادث انهيار برج كهرباء أوسيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

على رأسها ريشة.. منة فضالي تبهر الجمهور بـ فستان جريء.. شاهد

ما بين الحجاب والباروكة .. 20 صورة أثارت الجدل لـ صابرين بعد خلع الطرحة