احذر.. السوشيال ميديا تسبب كوارث صحية على الطلاب

تعد وسائل التواصل الاجتماعي هى محط اهتمام الكثير من المراهقين والطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة، ولكنها يمكن أن تصل إلى مرحلة الإدمان وعدم القدرة على الاستغناء عن الهواتف المحمولة، ومن أهم الآثار السلبية التى نشرها موقع "raisesmarktid" هى:



- قضاء الطلاب أكثر من 3 ساعات يوميًا على الإنترنت يؤثر على صحة نموهم العقلى والعاطفى والاجتماعى، ويمكن أن تجعلهم بائسين فى حياتهم.



- أظهر استطلاع أن قضاء الطلاب لوقت طويل على وسائل التواصل الاجتماعى يمكن أن يصيبهم بالاكتئاب، والإدمان، والإجهاد على مدار اليوم.



- تؤثر وسائل التواصل الاجتماعى على الفتيات بوجه الأخص لأنها تعمل على مقارنة القتيات بما يرونه على الأنستجرام مما يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب.



- قد تعمل وسائل التواصل الاجتماعى على تأثير تطوير الحياة الاجتماعية، والمهارات ، وفهم مشاعر الآخرين بشكل واضح دون الإساءة لهم مما يرونه على الإنترنت.



- تؤدى وسائل التواصل الاجتماعي إلى مشاركة عاطفية مما يؤدى إلى تعرض بعض الفتيات للخطر، بسبب ما يمرون به فى مرحلة المراهقة واضطراب المشاعر.



- تؤدى وسائل التواصل الاجتماعى إلى تقليل فترة النوم، وارتفاع مستويات القلق، وقد تكون هذه مشكلة نظرًا لأن المراهقين يدمنون هذه المواقع ولا يستطيعون السيطرة على أنفسهم.