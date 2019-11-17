طبيب المنتخب السابق يعدد طرق الوقاية من الإصابة بـ الرباط الصليبي

كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب والزمالك السابق، عن طرق الوقاية من الإصابة بالرباط الصليبي، خاصة عقب انتشار ظاهرة إصابة لاعبي فرق الدوري الممتاز بها، حيث إنها تستلزم علاجا لمدة 6 أشهر أو أكثر.



وأكد طارق سليمان، في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن مدربي فرق الناشئين عليهم أن لا يزيدوا من الحمل التدريبي على اللاعبين، خاصة صغار السن.



وقال طارق سليمان إن الأمهات تهتم كثيرا بممارسة الأبناء لـ التدريبات دون الاهتمام بـ الغذاء السليم أو الحصول على قسط وافر من الراحة، مشددا على أن سوء التغذية يؤثر سلبا على صحة اللاعبين، مما يعرضهم للإصابة بشكل أكبر.



وأضاف أن عظام اللاعبين صغار السن لم تكن قد وصلت لمرحلة البناء التام، لذلك فأي ضغط على العضلات يؤهلها للإصابة بشكل أكبر وأسرع في الكبر.



