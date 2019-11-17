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أخبار البلد

أبوسعدة: تقرير مصر أمام الأمم المتحدة اتسم بالموضوعية والدقة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:26 م
صدى البلد
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أماني نوار
قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير مصر الذى تم عرضه اتسم بالموضوعية والدقة وتضمن رصد لما تم تنفيذه من التوصيات التي سبق وان التزمت به مصر عام 2014 والتي كانت 224 توصية تمت قبولها من مصر بشكل كلى وحوالي 25 توصية بشكل جزئي كانت أهمها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا المرأة وتصاعد نسبة مشاركة النساء السياسية فى الحكومة والمجالس المنتخبة بالإضافة تعديل قانون الجمعيات الأهلية.

وأكد أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد" التقرير الى الظروف التي واجها نصر وصعوبات مثل تهديدات الارهاب وشح الموارد إلا أنه كانت هناك إرادة للاستجابة للتوصيات.

وأضاف أبو سعدة ان أغلب الدول رحبت بإلتزام مصر بتقديم التقرير وجاءت الإشادات من 60 دولة بالملف المصر كما بلغت التوصيات التي تلقتها مصر 372 توصية شملت كل اوجه حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تناولت قضايا إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تنفيذها والحبس الاحتياطي طويل المدة والتعذيب وحرية التعبير والاختفاء القسرى ومواجهة العنف ضد المرأة وزواج الفتيات الصغيرات.
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