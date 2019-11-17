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طفرة كبيرة | مصر نجحت بخفض نسب حوادث الطرق لهذا السبب.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:19 م
حوادث طرق - أرشيفية
حوادث طرق - أرشيفية
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شيرين عادل
قال المستشار سامى مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، إن العالم يحتفل من كل عام فى الأحد الثالث من شهر نوفمبر بذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب كل عام معدل ازدياد أو انخفاض ضحايا حوادث الطرق فى البلدان.

وكشف سامى مختار، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن تسجيل مصر مؤخرا طفرة كبيرة فى نسب انخفاض نسب الحوادث على الطرق مقارنة بالسنوات الأخرى.

وأرجع سامى مختار، السبب الرئيسى بنجاح مصر منذ عام 2017 فى تقليل معدلات لحوادث على الطرق لشبكة الطرق، وذلك لدورها الكبير فى الحد من رفع معدلات حوادث الطرق.

وأضاف سامى مختار أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف مؤخرا أيضا أن مصر نجحت بتخفيض نسب الحوادث على الطرق بنسبة 27%، مشيرا إلى أن شبكة الطرق الجديدة نجحت فى حماية الأرواح والحد من حصد مزيد من ضحايا حوادث الطرق.

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