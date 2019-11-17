مستقبل وطن ينظم فعاليات خدمية للمواطنين بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات، حيث قامت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بتوزيع عدد من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة بمناطق (الضاهر - عين شمس - الوايلي)، وقامت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية بتوزيع كمية من اللحوم بالمجان على الأسر الفقيرة بمنطقة باكوس، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمركز شباب مرغم.



ونظمت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية -بحسب بيان اليوم الأحد- عددًا من فصول محو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمدن (الخصوص - الصف)، وقامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية بتوزيع عدد من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة بقريتي (شرشابة - شبرا ملس) بمركز زفتي، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية بافتتاح معرض لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة بمركز ديرب نجم، فضلا عن تنظيم قافلة بيطرية للكشف علي روؤس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بمركز مشتول السوق.



كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة عدة منافذ متحركة (سيارات متنقلة لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمدينتي ( النوبارية - الرحمانية )، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف لقاء جماهيري لاستعراض خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة بمقر الحزب بمركز ناصر، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا قافلة طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز سمالوط، فضلا عن إقامة عدة منافذ متحركة سيارات متنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار بمركز بني مزار، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الطبقة العمالية للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمقر اتحاد العمال بمركز الخارجة، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة أسوان قافلة بيطرية للكشف علي روؤس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بمدينة أسوان.