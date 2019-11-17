رئيس وزراء فرنسا يشارك في منتدى داكار للأمن والسلم بالسنغال

بدأ رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب اليوم /الأحد/ زيارة رسمية للسنغال، تستغرق يومين ، يرافقه وفد كبير من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين ، وكبار رجال الأعمال .



وذكر راديو فرنسا الدولي أن هذه الزيارة تركز على الأمن في المنطقة ، قبيل انعقاد منتدى "داكار" الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا والذي تنطلق أعمال النسخة الـ5 منه يومي غدا / الإثنين / وبعد غد / الثلاثاء/ بالعاصمة السنغالية (داكار).



وأفاد الراديو بأنه فيما يتعلق بمسألة تأشيرات السفر، يرغب رئيس الحكومة الفرنسية بخفض الرد على طلبات المواطنين السنغاليين للحصول على التأشيرة ودخول فرنسا إلى النصف بحلول مطلع العام القادم " 2020".



ومن المقرر أن يشارك نحو خمسمائة شخصية ، بينهم رؤساء دول وحكومات ، وخبراء ، وباحثون في مجالات مختلفة في هذا المنتدى المنظم حول التنمية المستدامة في منطقة الساحل حيث يبحث خلالهما المشاركون مواضيع حول التنمية والتعاون الدولي ومحاربة الإرهاب العنيف والجريمة السيبرانية.



ويشكل الأمن والتنمية بالقارة الإفريقية محورين رئيسين للمنتدى وسيخصص جانب من النقاش لمنطقة الساحل والتحديات التي تواجها في المجال الأمني.