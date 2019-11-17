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أخبار البلد

احذروا | القوارض والفئران تؤثر سلبيًا على هذه المحاصيل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:21 م
القوارض والفئران
القوارض والفئران
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شيماء مجدي
قال فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين، إن المحاصيل الشتوية كالقمح والذرة من أكثر المحاصيل التى تؤثر عليها الفئران والقوارض تأثيرًا سلبيًا ، وبصفة خاصة بعد نموها ونضوجها.

وأشار "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن وزارة الزراعة تقوم بمكافحة القوارض والفئران من خلال المبيدات الحشرية، كما أنها تخصص مبيدات للمناطق والكتل السكنية حنى لاتؤثر على صحة المواطنين.

وأضاف أن الفئران لها تلأثير سلبى على إنتاجية المحاصيل بالنهاية، فتقل الإنتاجية كلما ازادت القوارض.

وناشد جميع الفلاحين بإتباع إرشادات وزارة الزراعة وبرنامج مكافحة الفئران التى طرحته للقضاء على الفئران؛ حيثُ أنه لايمكن للمزارع القضاء وحده على تلك القوارض.
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