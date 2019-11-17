احذروا | القوارض والفئران تؤثر سلبيًا على هذه المحاصيل

قال فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين، إن المحاصيل الشتوية كالقمح والذرة من أكثر المحاصيل التى تؤثر عليها الفئران والقوارض تأثيرًا سلبيًا ، وبصفة خاصة بعد نموها ونضوجها.





وأشار "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن وزارة الزراعة تقوم بمكافحة القوارض والفئران من خلال المبيدات الحشرية، كما أنها تخصص مبيدات للمناطق والكتل السكنية حنى لاتؤثر على صحة المواطنين.





وأضاف أن الفئران لها تلأثير سلبى على إنتاجية المحاصيل بالنهاية، فتقل الإنتاجية كلما ازادت القوارض.



