حقوق إنسان البرلمان تناقش طلبات الإحاطة حول مشاكل المواطنين اليوم

قالت النائبة مارجريت عازر ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن اللجنة ستعقد إجتماعًا الأثنين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فى المحافظات.



وأشارت عازر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة متعلقة بقضايا حقوق الإنسان فى مجالات التعليم والصحة والبيئة والإسكان والأسرة



وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضى، إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة حول مشكلات المواطنين، فيما استعرضوا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات قطاع البريد والاتصالات.

