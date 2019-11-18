بالتزامن مع ذكرى معركة وادي ماجد .. محافظ مطروح: احتفالات العيد القومي مميزة هذا العام

استعرض محافظ مطروح مجدي الغرابلي اليوم /الأحد/ كافة الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يوم 15 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع ذكرى معركة وادي ماجد وانتصارات أبناء الصحراء الغربية على الجيش الإنجليزي عام 1915.

وأكد المحافظ - خلال اجتماع تنسيقي - ضرورة تكثيف الاستعدادات وتشكيل لجان لتوزيع الأدوار والمهام حتى يظهر الاحتفال على أكمل وجه وبالشكل اللائق بمحافظة مطروح وأهلها .. موضحًا أنه سيتم العمل على إقامة احتفالات متميزة هذا العام بمشاركة أهالي المحافظة.

وأشار إلى أن العيد القومي هذا العام سيشهد العديد من الفعاليات وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة بكافة المراكز والمدن خاصة مع وجود العديد من الإنشاءات والتطويرات بجميع أنحاء المحافظة .. مؤكدا حرصه على تكريم رموز المحافظة في مختلف المجالات ومشاركة جميع الأجهزة بالمحافظة والقيادات الشعبية من أبناء مطروح من عمد ومشايخ.

ووجه المحافظ بضرورة مشاركة طلبة المدارس والجامعة بالمحافظة بمظاهر وفعاليات الاحتفال ، لتعرف الأجيال القادمة تاريخ بلادهم وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم.

وشدد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات وتضافر كافة الجهود والانتهاء من وضع التصور النهائي لبرنامج الاحتفال مع العمل على تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة ودهان وتشجير بأماكن إقامة الفعاليات حتى تظهر المحافظة في أبهى صورها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال فترة الاحتفالات .



