المنشآت الفندقية: ندرس قانونية خطاب الإنذار بدفع رسوم الشواطئ

أبدى ماجد فوزى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية اعتراضه على صياغة القرار والقانون الحالى للبيئة الذى ينص على اى شخص يدخل منطقة إدارة بيئية " شاطئ الفندق" يدفع رسومًا 25 جنيهاً للمصرى و5 دولارات للأجنبى.



وقال اننا ندرس مدى قانونية خطاب الإنذار المرسل لبعض الفنادق بدفع رسوم الشواطئ للنزلاء السائحين ومدى تأثر القطاع به .



وصرح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية بأنه تم عقد جلسات مع مستشار وزارة البيئة لمناقشة القرار وتوضيحه للمحليات و الإدارة البيئية .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم بأحد فنادق القاهرة على هامش الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية .

