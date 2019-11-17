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أخبار البلد

المنشآت الفندقية: ندرس قانونية خطاب الإنذار بدفع رسوم الشواطئ

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:10 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أبدى ماجد فوزى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية اعتراضه على صياغة القرار والقانون الحالى للبيئة الذى ينص على اى شخص يدخل منطقة إدارة بيئية " شاطئ الفندق" يدفع رسومًا 25 جنيهاً للمصرى و5 دولارات للأجنبى.

وقال اننا ندرس مدى قانونية خطاب الإنذار المرسل لبعض الفنادق بدفع رسوم الشواطئ للنزلاء السائحين ومدى تأثر القطاع به .

وصرح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية بأنه تم عقد جلسات مع مستشار وزارة البيئة لمناقشة القرار وتوضيحه للمحليات و الإدارة البيئية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم بأحد فنادق القاهرة على هامش الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية .
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