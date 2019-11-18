عفريت ساعد فى إنشاءها.. حكاية قناطر إسنا القديمة فى عهد عباس حلمي.. صور

قناطر إسنا القديمة بجنوب الاقصر من اجمل القناطر التى أنشئت على نهر النيل وتحتوي على 120 عينا وأعلاها توجد قضبان للقطار الذي يتحكم في البوابات والعيون، ويوجد بأول القناطر الهويس الذي يفتح ويغلق لعبور السفن وفى السطور التالية نعرض حكاية هويس اسنا .



يقول عبد المنعم عبد العظيم مدير مكتب دراسات الصعيد بالاقصر ان القناطر انشئت بعد فيضان 1906م في عهد الخديو عباس حلمي الثاني ، وذلك بناءا على الفكرة التى قدمها السير وليم جارستن للخديوى ، وتم بناءها بدماء مئات المصريين بتكلفة بلغت مليون جنيه في وقتها ، وكان الغرض منها التحكم في مياه الفيضانات من أجل استصلاح الأراضي، ويتم ذلك عن طريق حجز المياه بواسطة البوابات وجعلها تذهب لترعتى أصفون والكلابية من أجل رى الأراضى الزراعية.



وروى "عبد العظيم " قائلا اهالى مدينة اسنا كانوا طيبين للغاية وبسطاء واهل كرم فعندما وصل الى المدينة " الونش " لاول مرة يدخل مصر عن طريق الشركة الانجليزية المنفذة لمشروع القناطر للمساعدة فى انشاءها اطلقوا عليه اسم " العفريت " وعلى عربات الترولى اسم " العربات المكسحة " مشيرا الى ان اهالى المدينة اراود ان يستقبلوا الخديو بالخيول ورقصة العصي ومائدة طعام ولكن رفض الخديوى ذلك خوفا من ان تحدث عملية اغتيال له اثناء الاستقبال واكتفى بمقابلة اثنين من اكابر المدينة فقط



واضاف بان القناطر انشئت منذ عام 1906 وحتى 1908 وتم افتتاحها بزيادة منسوب المياه لأول مرة بها فى عهد الملك فاروق الأول فى 1948، وافتتحها مرة أخرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 1960 بعد التعلية الثانية لمنسوب المياه.



واوضح ان القناطر عملت على حفظ وتخزين مياه الفيضان للاستفادة منها في الزراعة وتعد واحدة من أجمل القناطر في العالم وهي مبنية من الحجر القوي وبها بوابات بالأسفل للتحكم في المياه وسطح القناطر ممهد بطوب من البازلت لونه اسود وما زال موجود حتي الآن وفى أول القناطر يوجد مجري للسفن يعرف بالهويس ويوجد فيه ما يعرف بالصنية وهي جزء من الحديد يدور من أجل فتح واغلاق الهويس في حالة فتحه تعبر السفن والصنادل وكل مايجري في نهر النيل العظيم وله إدارة مخصصة تعرف بإدارة قناطر اسنا القديمة





