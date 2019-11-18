ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عفريت ساعد فى إنشاءها.. حكاية قناطر إسنا القديمة فى عهد عباس حلمي.. صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
قناطر إسنا
قناطر إسنا
Advertisements
شمس يونس
قناطر إسنا القديمة بجنوب الاقصر من اجمل القناطر التى أنشئت على نهر النيل وتحتوي على 120 عينا وأعلاها توجد قضبان للقطار الذي يتحكم في البوابات والعيون، ويوجد بأول القناطر الهويس الذي يفتح ويغلق لعبور السفن وفى السطور التالية نعرض حكاية هويس اسنا .

يقول عبد المنعم عبد العظيم مدير مكتب دراسات الصعيد بالاقصر ان القناطر انشئت بعد فيضان 1906م في عهد الخديو عباس حلمي الثاني ، وذلك بناءا على الفكرة التى قدمها السير وليم جارستن للخديوى ، وتم بناءها بدماء مئات المصريين بتكلفة بلغت مليون جنيه في وقتها ، وكان الغرض منها التحكم في مياه الفيضانات من أجل استصلاح الأراضي، ويتم ذلك عن طريق حجز المياه بواسطة البوابات وجعلها تذهب لترعتى أصفون والكلابية من أجل رى الأراضى الزراعية.

وروى "عبد العظيم " قائلا اهالى مدينة اسنا كانوا طيبين للغاية وبسطاء واهل كرم فعندما وصل الى المدينة " الونش " لاول مرة يدخل مصر عن طريق الشركة الانجليزية المنفذة لمشروع القناطر للمساعدة فى انشاءها اطلقوا عليه اسم " العفريت " وعلى عربات الترولى اسم " العربات المكسحة " مشيرا الى ان اهالى المدينة اراود ان يستقبلوا الخديو بالخيول ورقصة العصي ومائدة طعام ولكن رفض الخديوى ذلك خوفا من ان تحدث عملية اغتيال له اثناء الاستقبال واكتفى بمقابلة اثنين من اكابر المدينة فقط

واضاف بان القناطر انشئت منذ عام 1906 وحتى 1908 وتم افتتاحها بزيادة منسوب المياه لأول مرة بها فى عهد الملك فاروق الأول فى 1948، وافتتحها مرة أخرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 1960 بعد التعلية الثانية لمنسوب المياه.

واوضح ان القناطر عملت على حفظ وتخزين مياه الفيضان للاستفادة منها في الزراعة وتعد واحدة من أجمل القناطر في العالم وهي مبنية من الحجر القوي وبها بوابات بالأسفل للتحكم في المياه وسطح القناطر ممهد بطوب من البازلت لونه اسود وما زال موجود حتي الآن وفى أول القناطر يوجد مجري للسفن يعرف بالهويس ويوجد فيه ما يعرف بالصنية وهي جزء من الحديد يدور من أجل فتح واغلاق الهويس في حالة فتحه تعبر السفن والصنادل وكل مايجري في نهر النيل العظيم وله إدارة مخصصة تعرف بإدارة قناطر اسنا القديمة


عفريت ساعد فى إنشاءها.. حكاية قناطر إسنا القديمة فى عهد عباس حلمي.. صور
عفريت ساعد فى إنشاءها.. حكاية قناطر إسنا القديمة فى عهد عباس حلمي.. صور
عفريت ساعد فى إنشاءها.. حكاية قناطر إسنا القديمة فى عهد عباس حلمي.. صور
عفريت ساعد فى إنشاءها.. حكاية قناطر إسنا القديمة فى عهد عباس حلمي.. صور
عفريت ساعد فى إنشاءها.. حكاية قناطر إسنا القديمة فى عهد عباس حلمي.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد.. نجم الأهلي: البدري ليس لديه خبرة في تدريب المنتخبات

تعليق صادم .. نجم الأهلي السابق: حسام البدري ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات

654 جنيها لـ عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في مصر

بـ 5 جنيهات تخلصى من الشعر الأبيض بدون صبغة

هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض.. فيديو

وقعوني في أصحابي.. قصة هجوم أحمد زكي على مقر إحدى المجلات الفنية

AdvertisementS

جبروت دعاء.. تزوجت أبو الحجاج ونامت مع هشام في بيت واحد.. تفاصيل جريمة العار بالأقصر

بث مباشر لمباراة مصر وجزر القمر بتاريخ 18-11-2019

أخبار الفن .. صابرين تبكي على الهواء بعد خلع الحجاب.. إيمان العاصي تثير الجدل بصورة جريئة.. وهنيدى يهنئ مجدي يعقوب بعيد ميلاده

سورة تقرأ للميت أوصى بها رسول الله.. علي جمعة: تهون عليه في قبره

اتعصب وكسر سناني.. صفعات على الوجه وضعت أحمد زكي في مأزق

بين الغرابة والأناقة.. في عيد ميلادها شاهد.. إطلالات أثارت الجدل لـ منى زكي

بـ 5 جنيهات تخلصى من الشعر الأبيض بدون صبغة

دعاء في الصلاة من 26 كلمة داوم عليه رسول الله بين التشهد والتسليم

أخبار التوك شو.. حقيقة وصية هيثم زكي وتبرعه بـ 50 مليون جنيه.. أول رد لـ صابرين بعد خلعها الحجاب

تصفيات أمم أفريقيا 2021 .. موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد.. نجم الأهلي: البدري ليس لديه خبرة في تدريب المنتخبات

أنا مقسومة نصين .. سر بكاء صابرين على الهواء بعد خلع الحجاب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020 بعد الأسعار والموديلات الجديدة

بين الغرابة والأناقة.. في عيد ميلادها شاهد.. إطلالات أثارت الجدل لـ منى زكي

سفير غانا بالقاهرة يؤازر المنتخب الأولمبي لبلاده بمأدبة عشاء .. صور