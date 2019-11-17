افتتاح مركز تواصل لذوى الاحتياجات الخاصة بـ جامعة الفيوم

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم يرافقه الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، مركز تواصل لذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور منى الخشاب عميد كلية الزراعة و محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتور سناء هارون مدير المركز والدكتور محمد سلامة المستشار الفنى للمركز وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والشخصيات العامة والإعلاميين وعدد من ذوى القدرات الخاصة من طلاب جامعة الفيوم ومحافظة الفيوم .





رحّب الدكتور أحمد شديد بالسادة الضيوف فى رحاب جامعة الفيوم معبرا عن سعادته البالغة بتنظيم الجامعة لحدثين هامين لذوى الاحتياجات الخاصة خلال شهر واحد وأكد سيادته أن هذا يدل على اهتمام ادارة الجامعة بهذه الفئة المميزة من المجتمع , كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه لم يعد من المجدى التعامل مع قضايا هذه الفئة من منظور خيرى قائم على الإحسان والتبرع بل من منظور قائم على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فى كافة الميادين وأكد سيادته أن الجامعة على استعداد لتلبية كافة متطلبات واحتياجات الطلاب ذوى القدرات الخاصة .





كما أعرب اللواء عصام سعد عن امتنانه الشديد باستمرار توجيه دعوات إدارة جامعة الفيوم له لحضور مثل تلك الاحتفالات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة والتى يجب أن نقتدى بها من حيث التحلى بالتحدى والإرادة والعزيمة القوية من أجل تحقيق الأهداف الحياتية المختلفة , وأوضح أن المحافظة تحرص على نقل هذه الشريحة المجتمعية المميزة من دائرة الاعتماد على الآخرين إلى مرحلة التمكين والمشاركة إلى جانب أقرانهم ودمجهم فى المجتمع بصورة جيدة .





ووجّه الدكتور خالد عطا الله رسالة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم يعتبرون فئة أقوى بكثير من فئة الأصحاء لأنهم يمتلكون من العزم والارادة ما يساعدهم فى تحقيق بطولات عالمية فى كافة الأنشطة الرياضية المختلفة .





كما أشار إلى أن قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة يولى اهتمامًا كبيرًا بتلك الفئة وذلك من خلال تجهيز غرف خاصة لهم بالمدن الجامعية وإعداد كتب لهم بطريقة برايل للمكفوفين لتسهيل الدراسة عليهم وتثقيفهم بشكل مستمر .





كما قدمت الدكتورة منى الخشاب الشكر والتقدير للسيد محافظ الفيوم ورئيس الجامعة على تلبية الدعوة لحضور حفل افتتاح مركز تواصل بكلية الزراعة وعلى مد يد العون وتذليل كافة العقبات لافتتاح هذا المركز الذي يخدم أفضل فئة فى المجتمع والتى تسعى جميع أجهزة الدولة إلى بناء العديد من المشروعات والمراكز المختلفة التى تخدم ذوي القدرات الفائقة .





وأكد الدكتورمحمد عبد الله على اهتمام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم المستمر بزيارة مدارس التربية الفكرية وذوى الاحتياجات الخاصة بوجه عام مشيرا ً أن مركز تواصل يساهم بشكل كبير فى إتاحة الفرصة للجميع للتواصل مع ذوى الاحتياجات الخاصة سواء المكفوفين أو الصم والبكم أو ذوى الإعاقة الذهنية .





كما أوضحت أ.د سناء هارون أن المركز يلعب دورا ً كبيرا ً فى زيادة التواصل الاجتماعى لهؤلاء الطلاب مع أقرانهم وأساتذتهم عن طريق دعمهم بكم هائل من المعلومات من خلال دخولهم على المواقع المختلفة على الإنترنت وترجمة ما بها من أخبار ومقالات , وتعلم أساسيات اللغة العربية ببساطة ، وأيضا ً تعلم الموسيقى , وتوفير ماكينات الطباعة الخاصة بهم ، وتوفير إمكانية تكبير الكلمات على شاشات كبيرة تسمح لضعاف النظر قرائتها .





وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع بين اللواء عصام سعد والأستاذ الدكتور أحمد شديد وتكريم عدد من الطلاب والمدرسين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة .



