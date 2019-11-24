ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| بلاستر يكشف سرطان الجلد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
سرطان الجلد
سرطان الجلد
Advertisements
منار شعبان
سرطان الجلد واحد من أكثر أنواع الأورام شيوعا ويعود في الأساس للتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

توصل عدد من العلماء في السويد لابتكار لاصق طبي أو بلاستر يمكن عن طريقه الكشف المبكر عن المرض دون الحاجة لأخذ عينة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل وكيفية عمل اللاصق وكشفه عن المرض من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة صحية.. النساء تصاب بسرطان الجلد بعد الـ30

فيديوجراف| رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويفكر في الاعتزال

فيديوجراف| الإنتاج الحربي يزيح الستار عن السيارات الكهربائية

فيديوجراف| مبيرضاش يتهش.. سر انتشار الذباب في مصر

فيديوجراف| أبل توقف إنتاج آيفون نهائيا

فيديوجراف| تامر عاشور ينفصل عن خطيبته ملكة جمال الكون

ترشيحاتنا

فجر السعيد: العناية الإلهية أنقذتني من الموت في فرنسا.. فيديو

عائشة بن أحمد: يا ترى الفلوس مصدر للسعادة

رمضان صبحي يستقر على العودة للملاعب الأوروبية.. ورفض تجديد إعارته لـ الأهلي

تحكم في كل شيء .. 10 حيل لا تعرفها تسهل استخدام WhatsApp

أدعية تساعد على حفظ القرآن .. وهذا أفضل سن لبداية تعلم الأطفال

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي FY11 2020 شبيهة BMW X4 .. صور

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

جينيسيس GV80 2021 فى أول تصميم توقعي.. صور