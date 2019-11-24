فيديوجراف| بلاستر يكشف سرطان الجلد

سرطان الجلد واحد من أكثر أنواع الأورام شيوعا ويعود في الأساس للتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.



توصل عدد من العلماء في السويد لابتكار لاصق طبي أو بلاستر يمكن عن طريقه الكشف المبكر عن المرض دون الحاجة لأخذ عينة.



ونستعرض المزيد من التفاصيل وكيفية عمل اللاصق وكشفه عن المرض من خلال الفيديوجراف التالي.