حقوقيون: مصر كسبت معركتها في الأمم المتحدة .. أيمن نصري: العرض الدولي الشامل يمثل نجاحا جديدا للدبلوماسية المصرية .. أبوسعدة : تقرير العرض اتسم بالموضوعية والدقة

أيمن نصري: الدبلوماسية المصرية نجحت في استخدام الآليات خلال الاستعراض الدوري الشامل

أبوسعدة: تقرير مصر أمام الأمم المتحدة اتسم بالموضوعية والدقة

أكد عدد من الحقوقيين الذين شاركوا في الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان الخاص بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على تحقيق الدولة المصرية نجاحا كبيرا خلال الجلسة الخاصة بمصر، حيث حاز الاستعراض على اشادة وتقدير نحو 80% من الدول المشاركة.وأشاد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بأداء الوفد المصري الحكومي في عرضه للملف الخاص بالرد على ادعاءات مغلوطة في ملف حقوق الإنسان، وذلك يوم ١٣ نوفمبر الماضي.كما أشاد بقدرة الوفد المصري، على الرد على كل الأسئلة والاستفسارات من خلال الحوار التفاعلي الذي تم مع الدول الأعضاء، وقد ظهرت واضحة قدرة الوفد على استخدام الأدوات والآليات المتاحة خلال العرض وتوزيع الأدوار على أعضاء الوفد المشاركين للرد على أسئلة الوفود المشاركة.وأكد نصري في تصريح لـ"صدى البلد" أن مداخلات الأعضاء اتسمت بالإيجابية، وقد ظهر ذلك واضحا في توجيه الشكر للدولة المصرية التزامها بتنفيذ حوالي ٧٥ ٪؜ من إجمالي التوصيات التي قدمت لها في العرض الدوري الشامل في ٢٠١٤، وقد حثت المداخلات من الدول الأعضاء الدولة المصرية على الاستمرار في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام تمكين المرأة وحمايتها بشكل خاص.وأضاف نصري أن العرض الدولي الشامل هو نجاح جديد للدبلوماسية المصرية في 3 اختبارات أممية، حققت فيها نجاحا وصل إلى ٨٢٪؜ بعد إشادة ١١١ دولة من ١٣٣ دولة منهم دول أوروبية كانت قد أدانت الدولة المصرية في العرض الدوري في ٦ نوفمبر ٢٠١٤ وعلى رأسها المملكة المتحدة وهو ما يعتبر فشلا حقوقيا جديدا يضاف للمنظمات الدولية التي تسيس ملف حقوق الإنسان، والتي حاولت في آخر ٣ سنوات تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.من جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير مصر الذى تم عرضه اتسم بالموضوعية والدقة وتضمن رصدا لما تم تنفيذه من التوصيات التي سبق وان التزمت بها مصر عام 2014 والتي كانت 224 توصية تم قبولها من مصر بشكل كلى وحوالي 25 توصية بشكل جزئي كانت أهمها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا المرأة وتصاعد نسبة مشاركة النساء السياسية فى الحكومة والمجالس المنتخبة بالإضافة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.وأكد أبو سعدة أن التقرير استعرض الظروف التي واجهت مصر والصعوبات الخاصة بتهديدات الارهاب وشح الموارد إلا أنه كانت هناك إرادة للاستجابة للتوصيات.وأضاف أبو سعدة ان أغلب الدول رحبت بإلتزام مصر بتقديم التقرير وجاءت الإشادات من 60 دولة بالملف المصري كما بلغت التوصيات التي تلقتها مصر 372 توصية شملت كل اوجه حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.كما تناولت قضايا إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تنفيذها والحبس الاحتياطي طويل المدة والتعذيب وحرية التعبير والاختفاء القسرى ومواجهة العنف ضد المرأة وزواج الفتيات الصغيرات.