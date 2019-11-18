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محافظات

لكل اسم حكاية: مئذنة دلاص ببني سويف.. ألف عام بلا مسجد!!

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
مئذنة دلاص
مئذنة دلاص
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محمد عبد الحليم
تعد مئذنة قرية دلاص الأثرية التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف من أندر وأقدم المآذن الإسلامية الأثرية الرائعة بصعيد مصر، خاصة أنها فاطمية الطراز طبقًا لعناصرها المعمارية والزخرفية ومادة البناء.

وتعد مئذنة دلاص أقدم مئذنة أثرية فى المحافظة، وصدر قرار إداري بضمها إلى الآثار الإسلامية من قبل اللجنة الدائمة في 3 / 6 / 1996، وتم تجديد الحرم بتاريخ 21 / 4 / 2000، وتعتبر مادة “الآجر” المادة الأساسية لبناء المئذنة، بجانب بعض الروابط الخشبية.

والمئذنة بنيت من الآجر مع وجود بعض أحجار قليلة بالقاعدة المصمتة أو كرسي المئذنة، واستخدم في المعمار “براطيم” خشبية سميكة علي مسافات منتظمة، لتخفيف حمل البناء ذو الجدران السميكة كما استخدمت الأخشاب في الانتقال من مرحلة إلى المرحلة الأعلى، لتخفيف حمل البناء على القاعدة .

وتتكون المئذنة من قاعدة سفلية مربعة مبنية من الآجر بارتفاع 1.5 متر، تبرز عن البدن المستطيل الذي يعلوها من الجهتين الشمالية الشرقية حوالي 60 سم والجهة الجنوبية الغربية حوالي 30 سم، يعلوها البدن المستطيل بارتفاع يصل الى 5.75 م، ويفصل بين المداميك روابط خشبية ويزين وسط البدن المستطيل في الجهة الشمالية الشرقية من أعلى قمرية من الجص.

وفي الجهة الجنوبية الشرقية من البدن يوجد فتحة باب المئذنة وهي مستطيلة الشكل ارتفاعها 2 متر × عرض 92 سم، وفي الركن الجنوبي من البدن المستطيل يوجد طرف رباط المبنى الذي كان يمثل امتدادا لجدار المسجد القديم الملاصق للمئذنة، ويعلو البدن المستطيل بدنا مثمنا مبنيا أيضا بالطوب الآجر يبلغ ارتفاعه 5.90 م يوجد به من الجهة الجنوبية الشرقية فتحة شباك مستطيلة 1.75 م × 7.6 سم عرض، وفي الركن الجنوبي من البدن يوجد عقد منكسر مشع من الجص يتوسطه من أعلى قمرية مستديرة من الجص كما يوجد مثيلتها في كل من الاركان الشمالية والشرقية والغربية.

ويعلو البدن المثمن دعامات من الآجر صغيرة الحجم كانت تحمل جوسق المئذنة المندثر حاليًا، وكل دعامة ترتفع حوالي 2 م تقريبًا وكلها مبنية من الآجر وعرضها 55 سم، وتوجد مسافة بين كل دعامة وأخرى حوالي 70 سم، وتربط بين هذه الدعامات ثماني روابط خشبية .
لكل اسم حكاية: مئذنة دلاص ببني سويف.. ألف عام بلا مسجد!!
لكل اسم حكاية: مئذنة دلاص ببني سويف.. ألف عام بلا مسجد!!
لكل اسم حكاية: مئذنة دلاص ببني سويف.. ألف عام بلا مسجد!!
لكل اسم حكاية: مئذنة دلاص ببني سويف.. ألف عام بلا مسجد!!
لكل اسم حكاية: مئذنة دلاص ببني سويف.. ألف عام بلا مسجد!!
لكل اسم حكاية: مئذنة دلاص ببني سويف.. ألف عام بلا مسجد!!
لكل اسم حكاية: مئذنة دلاص ببني سويف.. ألف عام بلا مسجد!!
لكل اسم حكاية: مئذنة دلاص ببني سويف.. ألف عام بلا مسجد!!
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