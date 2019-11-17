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تعليم

فرقة أبو شعر السورية في جامعة الفيوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:07 م
فرقة أبو شعر السورية
فرقة أبو شعر السورية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

احتفالية جامعة الفيوم بذكرى المولد النبوى الشريف والتى استضافت فيها (فرقة أبو شعر السورية) للإنشاد الدينى.

وذلك بحضور الدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .

وقامت الفرقة بتقديم العديد من الأناشيد والابتهالات فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
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