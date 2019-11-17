فرقة أبو شعر السورية في جامعة الفيوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .
احتفالية جامعة الفيوم بذكرى المولد النبوى الشريف والتى استضافت فيها (فرقة أبو شعر السورية) للإنشاد الدينى.
وذلك بحضور الدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .
وقامت الفرقة بتقديم العديد من الأناشيد والابتهالات فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
احتفالية جامعة الفيوم بذكرى المولد النبوى الشريف والتى استضافت فيها (فرقة أبو شعر السورية) للإنشاد الدينى.
وذلك بحضور الدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .
وقامت الفرقة بتقديم العديد من الأناشيد والابتهالات فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم