فرقة أبو شعر السورية في جامعة الفيوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



احتفالية جامعة الفيوم بذكرى المولد النبوى الشريف والتى استضافت فيها (فرقة أبو شعر السورية) للإنشاد الدينى.



وذلك بحضور الدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .



وقامت الفرقة بتقديم العديد من الأناشيد والابتهالات فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم