افتتاح المعرض التاسع للكتاب بجامعة المنصورة



وأكد الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة لها أهداف تتعلق بكل من التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع، فمعرض الكتاب من أهم طرق تنمية المجتمع حيث تتعاون الجامعة مع عدد من المدارس بوزارة التربية والتعليم بالدقهلية فى عدد من الفقرات الفنية والموسيقية التى تتخلل فعاليات هذا المعرض الذى تقام على هامشه عدة ندوات تقدم معلومات ملائمة لكافة فئات المجتمع.



وأشار مدحت إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بجامعة المنصورة الى أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة أكثر من ٦٠ دار عرض منها تقدم تخفيضات على الكتب تتراوح بين ١٠٪ و٥٠٪ وبعض هذه الدور تشارك لأول مرة مثل دار بدائل.



وأضاف أن الجديد فى معرض هذا العام يتمثل فى إقامة فعاليات جديدة مثل تعريف المركز البريطانى بخدماته لزوار المعرض الذى سيشهد حفل توقيع بعض الكتب مثل كتاب "الملابس الخارجية ومكملاتها" تأليف الدكتورة زينب عبد العزيز و الدكتورة عبير نجيب.



ونوه إلى إقامة ٨ ندوات على هامش المعرض يحاضر فيها عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة حيث تتمثل هذه الندوات فى: "دور علوم الرياضة فى تعزيز الصحة والأداء البدنى" ويحاضر فيها الدكتور خالد شادى المدرس بكلية التربية الرياضية، " أهم التغيرات التى تحدث بالمجتمع نتيجة الجهل بالصحة الإنجابية" ويحاضر فيها الدكتورة أمنية خيرى المدرس بكلية العلوم ، "التعريف بمكاتب التايكو" ويحاضر فيها الدكتورة عزة عثمان المشرف على مكتب التايكو.



"الصحة العامة" ويحاضر فيها الدكتورة حنان مصباح المدرس بكلية التمريض، "ارتباط فيتامين D بنسبة الكالسيوم ومشاكل العظام" ويحاضر فيها الدكتورة رويدا إسماعيل المدرس بكلية العلوم، "انتشار المخدرات بين الشباب وطرق الحد منها" ويحاضر فيها الدكتورة اميرة عبد الله المدرس بكلية العلوم، "وعى الشباب باختيار شريك الحياة والتغلب على مشكلات ما بعد الزواج" ويحاضر فيها كل من الدكتور أحمد عثمان شلبى وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة زينب عبد العزيز منسق العلاقات المجتمعية بكلية التربية النوعية ، "الحلول والرؤى الجديدة للمشاكل الصحية فى المجتمع" ويحاضر فيها الدكتورة سمر عبد الناصر المدرس بكلية التمريض.

افتتح اليوم الأحد الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث معرض جامعة المنصورة التاسع للكتاب الذى تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة خلال الفترة من ١٧-٢٧ نوفمبر ٢٠١٩.جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، الدكتورة نهاد كمال وكيل كلية السياحة والفنادق للدراسات العليا، الدكتورة منال عيد وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا، الدكتورة سماح خميس مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة، الدكتورة ايمان أبو الفضل نائب مدير المركز ، أسامة موسى أمين عام الجامعة، سعد عبدالوهاب الامين المساعد للشئون الادارية، مدحت إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بجامعة المنصورة، الدكتورة مها الشناوى مدير المكتبة الرقمية بالجامعة، ممثلى دور النشر المشاركة والعاملين بالمكتبة المركزية بالجامعة وعدد من الباحثين وطلاب الجامعة.