منى عبد الغني: لم أتعاقد على دراما رمضان 2020 حتى الآن

أضافت منى عبد الغني في تصريح لـ صدى البلد، أن هناك أعمالا عديدة عرضت عليها، ولم تستقر حتى الآن على العمل الجيد، فالعام الماضي قدمت شخصية "لمياء" من خلال مسلسل " زلزال " أمام النجم محمد رمضان.



يذكر أن مسلسل زلزال من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.



وتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992، ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

قالت الفنانة منى عبد الغني إنها لم تتعاقد على دراما رمضان 2020، وأنها مازالت في مرحلة القراءة للاستقرار على العمل المناسب لها.