ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اوكسيديه لامع ومكياج صاخب.. روجينا تتألق فى إطلالة محتشمة.. شاهد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:04 م
روجينا
روجينا
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها أحدث جلسة تصوير جديدة لها.

وتألقت الفنانة روجينا بإطلالة أنيقة وجذابة ومحتشمة، مرتدية جيمبسوت باللون الاوكسيديه اللامع، من ستايلست إسلام متولى.

ووضعت الفنانة روجينا المكياج الصاخب من خبيرة التجميل نهى، بالالوان الغامقة التى ابرزت جمال ملامحها ووضعت احمر الشفاه باللون الموف الغامق.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان قصير..هايدى موسى تتألق من حفل عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

بـ جاكيت غريب.. هدى المفتي تتألق بإطلالة محتشمة على إنستجرام

متابعو مايا دياب يتداولون صورة لها بـ إطلالة أنيقة

بـ فستان صوف قصير.. نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة

ترشيحاتنا

مدرب جنوب أفريقيا: لاعب الزمالك في مستوى محمد صلاح

نسي أولاده.. هل خطفت دينا الشربيني عمرو دياب من أسرته؟

واقعة غريبة .. ناد إيطالي يقيل مدربه بسبب فوزه 27 - 0

لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا في ثالث جلسات محاكمته

سر تجاهل عمرو دياب تهنئة أولاده بعيد ميلادهم.. صور

بعد التعادل أمام كينيا.. تعديلات حسام البدري على تشكيل منتخب مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض دبي للطيران.. صفقات اليوم الأول.. بوينج وآيرباص تتنافسان

اليانسون والأناناس.. 7 مشروبات تسبب الإجهاض وفقد الجنين

اوكسيديه لامع ومكياج صاخب.. روجينا تتألق فى إطلالة محتشمة.. شاهد