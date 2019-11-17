اوكسيديه لامع ومكياج صاخب.. روجينا تتألق فى إطلالة محتشمة.. شاهد

نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها أحدث جلسة تصوير جديدة لها.



وتألقت الفنانة روجينا بإطلالة أنيقة وجذابة ومحتشمة، مرتدية جيمبسوت باللون الاوكسيديه اللامع، من ستايلست إسلام متولى.



ووضعت الفنانة روجينا المكياج الصاخب من خبيرة التجميل نهى، بالالوان الغامقة التى ابرزت جمال ملامحها ووضعت احمر الشفاه باللون الموف الغامق.

