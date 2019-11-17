في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. 6 أسباب أخطرها السكري.. 5 أعراض في الأسبوع الـ20.. وضيق التنفس ومشاكل القلب أبرز مضاعفاتها على الجنين

الولادة المبكرة من أكثر المخاطر التي تدور في ذهن كل امرأة فور علمها بحملها، فتظل طيلة شهور الحمل تخشى تعرضها لـ الولادة المبكرة، لما لها من أثار جانبية سلبية على صحة الأم والجنين أيضًا، وفي اليوم العالمي للولادة المبكرة في 17 نوفمبر من كل عام، إليكِ كل ما تريدين معرفته عن الولادة المبكرة، بداية من الأسباب وحتى طرق الوقاية .



أسباب الولادة المبكرة :

وفقا لموقع هيلث تزيد مخاطر الإصابة بالولادة مبكرًا بسبب داء السكري أو مرض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم وحدوث انقباضات شديدة في الرحم مما يؤدي إلى الولادة بشكل مفاجئ أو قبل الأسبوع الـ37.



وتعد أبرز أسباب الولادة المبكرة ضعف عنق الرحم أو الإصابة بالتصاقات أو الأورام الحميدة، أو وجود أمراض مختلفة تؤدي لتجلط الدم في شرايين الرحم والمشيمة مما يضعف الحمل بالإضافة إلى وجود خلل فى المناعة يهاجم خلايا المناعة في جسم الأم للجنين أو انفجار كيس الحمل وكلها أعراض تستلزم اللجوء إلى الولادة فورا حتى لا تؤدى إلى موت الجنين.



أعراض الولادة المبكرة :

إليك أبرز أعراض الولادة المبكرة التي تحدث بعد الأسبوع الـ 20 من الحمل، وقبل دخول الأم في الشهر التاسع الأخير، وبحسب موقع kidshealth



1- الشعور بآلام أسفل الظهر وتتشابه مع آلام الدورة الشهرية



2- وجود إفرازات مخاطية بدلًا من الإفرازات المهبلية الطبيعية



3- ملاحظة وجود دم مع الإفرازات المهبلية



4- الشعور بانقباضات الرحم بشكل منتظم



5- الشعور بنزول الماء متدفقًا وهي أبرز علامة على الولادة المبكرة .



تأثير الولادة المبكرة على الطفل :



ضيق التنفس:

قد يعانى الكثير من الأطفال فى الولادة المبكرة من المشاكل التنفسية بسبب عدم اكتمال الرئة، والتى عادةً تكتمل فى الشهر الأخير من الحمل، وقد يصاب بمتلازمة الضيق التنفسى لأن الرئتين لا تعملان بشكل طبيعي.



مشاكل القلب:

من أكثر الأمراض التى يعانى منها الأطفال هى أمراض القلب وانسداد القناة الشريانية، وأيضًا انخفاض ضغط الدم، وهو الفتح المستمر بين الشريان الأورطى والشريان الرئوى، وإذا استمر الموضوع دون علاج يمكن أن يسبب فشلا فى القلب.



انخفاض درجة حرارة الجسم:

يمكن أن تسبب الولادة المبكرة للأطفال انخفاضا فى درجة حرارة الجسم، مما يسبب مشاكل فى التنفس، وانخفاض مستويات السكر فى الدم، لأن الطفل يمكن أن يستغل درجة حرارة فى التغذية لذلك يحتاج إلى تدفئة زيادة عن الطبيعي.



مشاكل الجهاز الهضمى:

يمكن أن تسبب الولادة المبكرة للأطفال مشاكل فى المعدة مثل، التهاب الأمعاء والقولون، ويمكن أيضًا أن تتأذى الخلايا المبطنة لجدار المعدة، ولذلك الأطفال يحتاجون إلى حليب الأم فقط، مما يجعلهم أقل عرضة لمشاكل فقر الدم.



مشاكل الصفرة:

يمكن أن يحدث تلون فى لون الجلد إلى الأصفر لأن الدم يحتوى على مادة البيليروبين الزائد، من الكبد أو خلايا الدم الحمراء، وتعد الصفرة من أكثر الأمراض شيوعًا.



العدوى السريعة:

يمكن أن تسبب الولادة المبكرة للأطفال اختلالا فى النظام المناعى، مما يؤدى إلى الإصابة بالعدوى السريعة التى يمكن أن تنتشر فى مجرى الدم.



طرق حماية الأم من الولادة المبكرة:

إليك أسهل الطرق التي تساعد كل حامل على حماية نفسها من الولادة المبكرة، بحسب نصائح موقع kidshealth :



1- احرصي على متابعة طبيبك بشكل مستمر كل شهر، للاطمئنان على سير الحمل بشكل طبيعي والحصول على أفضل رعاية قبل الولادة .



2- إذا كنت تعانين من سكر الحمل، أو ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب، فيجب الاهتمام بهذه المشاكل خلال الحمل والعلاج منها لأنها قد تسبب الولادة المبكرة .



3- ابتعدي تمامًا عن التدخين أو شرب الكحول .



4- احرصي على اتباع نظام غذائي صحي غني بكل المصادر الغذائية الصحية .



5- حافظي على وزنك خلال الحمل، وتجنبي السمنة المفرطة وكذلك النحافة المفرطة .



6- تجنبي تمامًا التعرض للتوتر والضغوط خلال الحمل لأنه يؤدي إلى الولادة المبكرة بنسبة كبيرة .



7- تناولي كميات وفيرة من الماء والسوائل، فهي مهمة للحامل و الجنين .



8- تجنبي تناول أي أدوية خلال الحمل دون استشارة الطبيب .