بهدف التصدير لأسواق أفريقيا.. شركات أردنية تبحث زيادة استثماراتها في مصر

أعلنت الشركات الأردنية على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمجلس الأعمال المصري الأردني التي عقدت اليوم بمقر جمعية رجال الأعمال بحضور رؤساء المجلس من الجانبان ووفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والأردن، عن رغبتها في زيادة استثماراتها فى مصر وتعزيز العلاقات التجارية بهدف التصدير إلى أسواق أفريقيا.





وشارك فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة كل من السفير علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري و خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي بوزارة الخارجية المصرية وعمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربية ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.





وقال المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، ان مجلس الأعمال المصري المشترك يحظي باهتمام كبير من القطاع الخاص فى مصر والحكومة ويعد من أوائل المجالس التي قامت جمعية رجال الأعمال بإنشائها بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين.





وأكد "عيسي"، أن مصر اتخذت إصلاحات كبيرة خلال 5 سنوات الماضية علي المستوى الإصلاحات التشريعية والإجراءات وقامت بالعديد من المشاريع القومية الهامة منها الطرق والكباري والبنية التحتية ومشاريع الطاقة من اجل تحسين مناخ الأعمال.





وقال "عيسي" مصر اليوم أكثر جاذبية للاستثمار بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعد الركيزة الاساسية في التعاون التجاري والاستثماري بين الدولة، مضيفا ً: "لولا الأمن والاستقرار لما اجتمعنا اليوم كرجال أعمال ومستثمرين"، لافتا إلي دور جمعية رجال الأعمال فى خدمة القطاع الخاص والاقتصاد من خلال مساهمتها فى مناقشة القوانين مع الحكومة وتنقيتها ووضع الآليات والضمانات المحفزة للنمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.





وأشار "عيسي" إلى قوة العلاقات المصرية الأردنية إلا أن التعاون على المستوى التجاري والاستثمارات لا ترتقي إلى حجم وقوة الروابط بين الشعبيين وعلي المستوي الرئاسي في البلدين، معربًا عن أمله أن تخرج توصيات الدورة الحالية للمجلس بنتائج ملموسة لمستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والأردن.





وأضاف "نرحب بالاستثمارات الأردنية وتوسعات الشركات القائمة في مصر وندعوهم للانضمام الي عضوية جمعية رجال الأعمال والتي تستقبل عضويات المصريين فى الشركات الثنائية خاصة أن مجلس الأعمال المصري الأردني يخضع تحت مظلة الجمعية ما سيوفر مميزات عديدة للشركات الأردنية".



