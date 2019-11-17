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رياضة

100 مليون وراكم يا أبطال.. اتحاد الكرة يدعم المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة جنوب أفريقيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:05 م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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ياسمين تيسير
وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة لـ المنتخب الاوليمبي قبل مواجهة جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ رمضان صبحي نجم المنتخب الأوليمبي وفريق الأهلي 

وعلق: "100 مليون مصري وراكم يا أبطال...".

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وتأهل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة مدربه شوقي غريب لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالعلامة الكاملة من دور المجموعات بتصدره المجموعة الأولى بـ 9 نقاط كاملة جمعها من الفوز في مبارياته الثلاث تباعا على مالي بهدف مصطفى محمد وغانا بثلاثية مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد ياسر ريان مقابل هدفين للبلاك ستارز وعلى الكاميرون بهدفى مصطفى محمد مقابل هدف لأسود الكاميرون ليصطحب معه غانا لنصف النهائي.
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