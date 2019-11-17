نكشف تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي وأماكن الحجز | فيديو

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأحد، بدء حجز تذاكر أفلام الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر الجاري.



ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وكشف المهرجان، في بيان اليوم، عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، فالبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث يتم فتح شباك التذاكر فيها مبكرا يومي 19 و20 نوفمبر بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الرابعة والنصف مساء، قبل أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر طوال أيام المهرجان ليبدأ من التاسعة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها.



وينتظر من دورة العام الحالى ان تلبى طموحات الجماهير بعد طرح جدول الافلام والاستعانة بعدد كبير من الكوادر سواء في لجنة التحكيم او بالنسبة للجان المشرفة علي المهرجان، ولكن ولأول مرة من خلال الاهتمام بوضع آلية لحضور الجماهير والمدعوين، والتي ستكون عن طريق نظام تذكرتي.

