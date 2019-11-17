ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نكشف تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي وأماكن الحجز | فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأحد، بدء حجز تذاكر أفلام الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر الجاري.

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف المهرجان، في بيان اليوم، عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، فالبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث يتم فتح شباك التذاكر فيها مبكرا يومي 19 و20 نوفمبر بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الرابعة والنصف مساء، قبل أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر طوال أيام المهرجان ليبدأ من التاسعة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها.

وينتظر من دورة العام الحالى ان تلبى طموحات الجماهير بعد طرح جدول الافلام والاستعانة بعدد كبير من الكوادر سواء في لجنة التحكيم او بالنسبة للجان المشرفة علي المهرجان، ولكن ولأول مرة من خلال الاهتمام بوضع آلية لحضور الجماهير والمدعوين، والتي ستكون عن طريق نظام تذكرتي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان القاهرة السينمائي يعرض "رودرام 2018" للتقريب بين السينما والطب

3 ممثلات مصريات بلجان تحكيم القاهرة السينمائي وتكريم منة شلبى

مهرجان تالين بلاك نايتس يفتتح دورته الـ23 وبرنامج خاص مع الجونة السينمائي

نسخة استثنائية لمهرجان القاهرة السينمائي..والحضور بنظام تذكرتي

موقع حجز تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن بدء حجز أفلامه للجمهور

ترشيحاتنا

سكرات الموت | هذا ما يحدث للإنسان عند موته | ودعاء لمن يصارع الموت

ممثل يتهم زوجته المذيعة بالجمع بين زوجين في محضر بالعجوزة

الجنايات العسكرية تقضي بإعدام المسماري في قضية الواحات البحرية والمؤبد والمشدد لـ 32 متهما وبراءة 20

مرتضى منصور يعقد جلسة مع والد محمود البنا.. ويؤكد: سأفجر مفاجآت والحق لن يضيع .. شاهد

حالتان للفصل من العمل وعقوبات تصل للسجن.. شروط جديدة لشغل وظائف الحكومة

لحظة وصول مرتضى منصور للمرافعة في قضية محمود البنا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض دبي للطيران.. صفقات اليوم الأول.. بوينج وآيرباص تتنافسان

اليانسون والأناناس.. 7 مشروبات تسبب الإجهاض وفقد الجنين

اوكسيديه لامع ومكياج صاخب.. روجينا تتألق فى إطلالة محتشمة.. شاهد