معرض دبي للطيران.. صفقات اليوم الأول.. بوينج وآيرباص تتنافسان

افتتح معرض دبي للطيران، أكبر فعالية من نوعها في الشرق الأوسط، اليوم الأحد دون أي صفقات كبرى، حيث عادت شركات الطيران الرائدة في الخليج إلى كبح جماح مشترياتها الضخمة.



وقعت بوينج وبيمان (الخطوط الجوية البنغالية) صفقة لطائرتين 787-9 ، بقيمة 292.5 مليون دولار لكل منهما.



ووقعت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في المنطقة، التزامًا بـ 70 طائرة إيرباص جديدة بقيمة 21.4 مليار دولار بأسعار قائمة سيتم تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.



وفي آخر معرض للطيران في دبي في عام 2017، أعلنت شركات الطيران عن شراء 40 طائرة أمريكية الصنع من طراز بوينج 787-10 دريملاينر في صفقة تبلغ قيمتها 15.1 مليار دولار.



وحققت شركة الطيران، التي تغذي مطار دبي الدولي المزدحم، أرباحًا أقل بكثير بلغت 237 مليون دولار العام الماضي بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود في نهاية عام 2018 ، وارتفاع الدولار الأمريكي ، وانخفاض الطلب على الشحن الجوي وضعف الطلب على السفر.



وتعرضت شركة الخطوط الجوية القطرية لخسائر كبيرة، وتكافح الخطوط الجوية القطرية التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها ، تحت وطأة المقاطعة العربية المستمرة منذ 2016، حين منعت الناقل القطري من مجال الدول العربية الاربعة ومطاراتها.



وقال المحلل تشارلز فورستر، إن شركات الطيران في جميع أنحاء العالم تبحث عن طائرات أصغر حجمًا يمكنها القيام برحلات أكثر تكرارًا بتكاليف أقل.



وأضاف: قد لا يكون هناك مثال صارخ على هذا الاتجاه من Airbus A380.



وكانت طيران الإمارات من العملاء الرئيسيين لـ superjumbo ، والتي يمكن أن تحمل أكثر من 800 مسافر، لكن الشركة خفضت طلبياتها من الطائرات والآن يتم التخلص التدريجي من الإنتاج.



وقال فورستر، المحلل الرئيسي في جين آي إتش إس ماركيت، إن الشركات تبحث أيضًا عن طرق لإطالة عمر الطائرات التي تمتلكها بالفعل، ما قد يعيق وتيرة المبيعات الجديدة.



وأضاف أن الشركات قادرة على الحفاظ على تشغيل طائراتها لفترة أطول قليلًا. بدلًا من الاضطرار دائمًا إلى شراء طائرات جديدة في كل وقت ، فقط قم بتجديدها ، أو أعد تركيبها ، أو ابدأ بها ، إنها جيدة مثلها مثل الجديدة.



ويستمر الحدث الجوي الاضخم من نوعه في الشرق الاوسط على مدى 5 ايام ويقام كل عامين ويستقطب المعرض الشركات التجارية والعسكرية الكبرى من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الشركات المصنعة الأصغر التي تتنافس على الأعمال التجارية في الشرق الأوسط.



وتشارك في المعرض الاكبر في دبي نحو 140 دولة و1300 شركة عالمية .

