العيسوى وزيادة والوليد أبطال البطولة الدولية للفروسية .. وحطب يكرم 40 يتيما



فحصل على المركز الأول الفارس عمرو رشاد ، والمركز الثاني الفارس عمر عبد المصطفي ، وجاء في المركز الثالث الفارس سيمون بوهوفر ، والمركز الرابع الفارس يوسف سعد ، و المركز الخامس الفارسة نغم عتمان ، وبالمركز السادس الفارس علي عويضة .



شهد حفل الختام تكريم فرسان مصر الذين تأهلوا لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، بعد غياب نحو 60 عاما عن المشاركة فى الأولمبياد ، والرسالة هم سامح الدهان وعبدالقادر سعيد ومحمد طاهر زيادة ونائل نصار ، بالاضافة إلى علاء ميسرة وكريم الزغبي ، كما تم تكريم منتخب مصر الحاصل على الميدالية الفضية فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب ، وأيضا منتخب مصر العسكرى ألفائز بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة العالم ل "الكلا" وهم غالى صفى الدين ، ومحمد فوزى ، ومحمود زقزوق ، وأحمد بكر ، وسيد جلال ، والمدير ألفنى للمنتخب اللواء عاطف العطار ، كما تم على هامش البطولة تكريم أكثر من 40 طفلا وطفلة من الأيتام فى لفتة إنسانية رائعة من رئيس اللجنة الأوليمبية ، الذى حرص على تكريم الأطفال ومنحهم هدايا عينية من جيبه الخاص .



وأعرب المهندس هشام حطب عن سعادته بالإنجازات التي يحققها فرسان مصر فى ألفترة الحالية والنجاح فى التأهل للأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما وهو إنجاز كبير بجانب الفوز بفضية بطولة العالم العسكرية "للكلا" وفضية دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت فى الرباط ، مشيرا إلى ان هذه الإنجازات تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح فى كل الرياضات وتؤكد دعم الدولة المستمر فى ظل رعاية ودعم الرئيس عبد ألفتاح السيسى للرياضة والرياضيين واستضافة مصر لهذه الأحداث الكبرى يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ، ولديها القدرة على تنظيم اى حدث عالمي فى جميع الألعاب الرياضية .



اختتمت منافسات المرحلة الثانية من البطولة الدولية للفروسية التى أقيمت على ملاعب مركز رباب للفروسية خلال الفترة من 9 وحتى 16 نوفمبر الجارى ، بمشاركة 180 فارسا وفارسة مثلوا العديد من الدول الأوروبية وفى مقدمتها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وهولندا وكندا والبرازيل والتشيك وبولندا.نظم البطولة الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد ألعاب البحر المتوسط ، وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة ، حضر مراسم ختام البطولة وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور ، واسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس ، والمهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة إتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس لجنة الأندية والقيم باللجنة.أسفرت نتائج اليوم الأخير عن فوز الفارس عمر العيسوي بالمركز الأول فى المستوى الثالث للجائزة الكبرى إرتفاع 145 وحتى 160 سنتيمتر ، وحل الفارس محمد طاهر زيادة فى المركز الثانى ، وخالد الوليد فى المركز الثالث ، وجاء فى المركز الرابع الفارس أحمد علاء ، وفى المركز الخامس الفارس أحمد حازم ، وفى المركز السادس الفارس محمد نديم .أما في المستوى الثاني ارتفاع 125 وحتى 135 سنتيمتر ففاز بالمركز الأول الفارس محمد أسامة ، وبالمركز الثاني الفارس محمد عمرو ، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد ناصر النجار ، و بالمركز الرابع الفارس أمين غبور، و بالمركز الخامس الفارس عبدالله هيثم ، والمركز السادس الفارس شريف المرسي ، وفى المستوى الثالث ارتفاع 120 سنتيمتر .