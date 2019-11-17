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تعليم

أسرة طلاب من أجل مصر تكتسح الانتخابات الطلابية بمختلف الجامعات الحكومية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:34 م
اسرة طلاب من أجل
اسرة طلاب من أجل مصر
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انتهت أعمال الانتخابات التصعيدية في مختلف الجامعات الحكومية المصرية .

وقد أسفرت هذه الانتخابات عن تسمية مجلس الاتحاد المكون من عدد 16 طالب بكل جامعة وذلك على النحو التالي :

رئيس اتحاد طلاب الجامعة - نائب رئيس اتحاد الطلاب - أمناء اللجان الطلابية البالغ عددهم 7 أمناء - مساعدي أمناء اللجان البالغ عددهم 7 مساعدين.

وقد بلغ إجمالي الطلاب الفائزين 16 طالبا في عدد 27 جامعة بإجمالي 432 طالب ، وأسفرت نتائج المتابعة عن سيطرة أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر على عدد 406 من إجمالي المتقدمين البالغ عددهم 432 طالبا بنسبة بلغت حوالي 94 %.
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