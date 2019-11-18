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مرأة

عمل القراقيش خطوة بـ خطوة.. على طريقة نجلاء الشرشابى

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد القراقيش من أفضل الأطعمة والمعجنات الى يفضلها الأطفال والكبار، ويحرصون على تناولها فى جميع الأوقات والمناسبات، وسوف نقدم طريقة عمل القراقيش بوصفة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:

المكونات:
- نصف كيلو دقيق
- نصف كوب سمنة
- ربع كوب زيت
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- رشة ملح
- نصف كوب سكر
- نصف كوب لبن
- ماء للعجن

للوجه:
- لبن بودر
- القليل من الماء

طريقة تحضير القراقيش:
- يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والبيكنج بودر والملح

- يضاف الزيت والسمنة واللبن والماء

- يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

- تغطى العجينة وتترك لتتخمر

- تشكل أصابع عريضة وتقطع شرائح بالعرض

- ترص في صينية ويدهن الوجه بخليط اللبن البودرة مع الماء وتوضع في الفرن حتى تمام النضج
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