عمل القراقيش خطوة بـ خطوة.. على طريقة نجلاء الشرشابى

تعد القراقيش من أفضل الأطعمة والمعجنات الى يفضلها الأطفال والكبار، ويحرصون على تناولها فى جميع الأوقات والمناسبات، وسوف نقدم طريقة عمل القراقيش بوصفة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:
المكونات:
- نصف كيلو دقيق
- نصف كوب سمنة
- ربع كوب زيت
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- رشة ملح
- نصف كوب سكر
- نصف كوب لبن
- ماء للعجن
للوجه:
- لبن بودر
- القليل من الماء
طريقة تحضير القراقيش:
- يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والبيكنج بودر والملح
- يضاف الزيت والسمنة واللبن والماء
- يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
- تغطى العجينة وتترك لتتخمر
- تشكل أصابع عريضة وتقطع شرائح بالعرض
- ترص في صينية ويدهن الوجه بخليط اللبن البودرة مع الماء وتوضع في الفرن حتى تمام النضج
المكونات:
- نصف كيلو دقيق
- نصف كوب سمنة
- ربع كوب زيت
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- رشة ملح
- نصف كوب سكر
- نصف كوب لبن
- ماء للعجن
للوجه:
- لبن بودر
- القليل من الماء
طريقة تحضير القراقيش:
- يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والبيكنج بودر والملح
- يضاف الزيت والسمنة واللبن والماء
- يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
- تغطى العجينة وتترك لتتخمر
- تشكل أصابع عريضة وتقطع شرائح بالعرض
- ترص في صينية ويدهن الوجه بخليط اللبن البودرة مع الماء وتوضع في الفرن حتى تمام النضج